Відомий український актор одружився

Святкування пройшло у теплій атмосфері – з танцями та найближчими людьми поруч

Володимир Гладкий довгий час приховував свою кохану від громадськості

Відомий український актор Володимир Гладкий одружився. Фото та відео з урочистості він і його дружина Наталія Маринкевич опублікували в Instagram, повідомляє «Главком».

Святкування пройшло у теплій атмосфері – з усмішками, мильними бульбашками, танцями та найближчими людьми поруч. Розділити радість молодят прийшли рідні, друзі й колеги, серед яких Дарія Петрожицька, Арам Арзуманян, Ксенія Вертинська, В'ячеслав Довженко та інші.

«Дякую, що дозволили бути з вами в цей день», – написав Гладкий під одним із фото.

Зазначимо, що Володимир Гладкий вперше розповів про свій роман з Наталією навесні 2025 року. Тоді актор зізнався, що зустрів саме «свою» людину і відчуває сильні почуття до обраниці. При цьому він тривалий час не розкривав подробиць особистого життя і волів приховувати кохану від публіки.

До стосунків із Наталією Володимир Гладкий близько п’яти років був разом із дівчиною на ім’я Джулія. На початку 2024 року артист повідомив про завершення їхнього роману. За словами актора, причиною розставання стала відстань – пара перебувала далеко одна від одної, що в підсумку вплинуло на їхні стосунки.

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Український актор Володимир Гладкий здобув широку популярність завдяки ролі Вадика Приходька в серіалі «Дільничний з ДВРЗ». Також глядачам він знайомий за серіалами «Жіночий лікар», «Нюхач», «Перевірка на міцність» та іншими телевізійними проєктами.

Нагадаємо, виконавець хітів «Смарагдове небо» та «Енкарапіста» Максим Дерев'янчук (Drevo) і його кохана Яна Руднік зареєстрували шлюб 26 травня у Києві.

Також письменник Павло Вишебаба та блогерка Анжеліка Кравець офіційно стали подружжям. Пара знайома всього близько трьох місяців, але їхня історія розвивалася стрімко й несподівано навіть для близьких друзів. Святковий день вони провели максимально невимушено. Молодята встигли пройтися вулицями Тернополя, завітати до книгарні та зазирнути в кав’ярню. Атмосфера їхнього весілля більше нагадувала теплу міську прогулянку, ніж класичну урочисту церемонію.