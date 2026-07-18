Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Відомий український актор одружився

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Святкування пройшло у теплій атмосфері – з танцями та найближчими людьми поруч
фото: Володимир Гладкий/Instagram

Володимир Гладкий довгий час приховував свою кохану від громадськості

Відомий український актор Володимир Гладкий одружився. Фото та відео з урочистості він і його дружина Наталія Маринкевич опублікували в Instagram, повідомляє «Главком».

Святкування пройшло у теплій атмосфері – з усмішками, мильними бульбашками, танцями та найближчими людьми поруч. Розділити радість молодят прийшли рідні, друзі й колеги, серед яких Дарія Петрожицька, Арам Арзуманян, Ксенія Вертинська, В'ячеслав Довженко та інші.

Відомий український актор одружився фото 1

«Дякую, що дозволили бути з вами в цей день», – написав Гладкий під одним із фото.

Зазначимо, що Володимир Гладкий вперше розповів про свій роман з Наталією навесні 2025 року. Тоді актор зізнався, що зустрів саме «свою» людину і відчуває сильні почуття до обраниці. При цьому він тривалий час не розкривав подробиць особистого життя і волів приховувати кохану від публіки.

До стосунків із Наталією Володимир Гладкий близько п’яти років був разом із дівчиною на ім’я Джулія. На початку 2024 року артист повідомив про завершення їхнього роману. За словами актора, причиною розставання стала відстань – пара перебувала далеко одна від одної, що в підсумку вплинуло на їхні стосунки.

7 фото
На весь екран

Український актор Володимир Гладкий здобув широку популярність завдяки ролі Вадика Приходька в серіалі «Дільничний з ДВРЗ». Також глядачам він знайомий за серіалами «Жіночий лікар», «Нюхач», «Перевірка на міцність» та іншими телевізійними проєктами.

Нагадаємо, виконавець хітів «Смарагдове небо» та «Енкарапіста» Максим Дерев'янчук (Drevo) і його кохана Яна Руднік зареєстрували шлюб 26 травня у Києві.

Також письменник Павло Вишебаба та блогерка Анжеліка Кравець офіційно стали подружжям. Пара знайома всього близько трьох місяців, але їхня історія розвивалася стрімко й несподівано навіть для близьких друзів. Святковий день вони провели максимально невимушено. Молодята встигли пройтися вулицями Тернополя, завітати до книгарні та зазирнути в кав’ярню. Атмосфера їхнього весілля більше нагадувала теплу міську прогулянку, ніж класичну урочисту церемонію.

Читайте також:

Теги: шлюб артист дружина роман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожному з партнерів потрібно заповнити форму для участі в бета-тестуванні
«Дія» тестує послугу онлайн-розлучення
19 червня, 09:33
Росінин Герман Юкавський стрибнув з мосту через жінку
Заслужений артист Росії напився та стрибнув з мосту
23 червня, 17:00
Вадим Яценко звільнився з посади хормейстера Львівської опери
«Трохи моторошно». Новий керівник Хору Верьовки розкритикував те, що побачив в офісі колективу
1 липня, 23:14
Королева Камілла надає перевагу легким стравам
Чим снідає королева Камілла? Неочікувана страва від дружини монарха
2 липня, 21:45
Дантес знову не самотній
Дантес розсекретив новий роман і вперше показав свою дівчину
28 червня, 15:50
Геннадій Хазанов підтримав анексію Крима
Відомий російський комік та путініст відхрестився від РФ
10 липня, 10:27
«Червона рута» – музична драма про Володимира Івасюка. Головну роль композитора у виставі виконує заслужений артист України Марк Дробот (праворуч)
«Ну, це ж суча брехня!» Легендарний актор розгромив виставу «Червона рута», номіновану на Шевченківську премію
12 липня, 09:40
Марк Резницький помер після боротьби зі складною хворобою
Пішов із життя легендарний диригент оркестру Національного цирку України Марк Резницький
13 липня, 10:23
Френсіс приїхав у Росію, сподіваючись на роботу охоронця
«За дружину треба заплатити 99 кіз». Полонений кенієць розповів, чому пішов воювати проти України
12 липня, 18:15

Шоу-біз

Відомий український актор одружився
Відомий український актор одружився
«Ух, хохлы хорошо живут!» Народний артист України розказав, як до нього завітали почесні гості з Росії
«Ух, хохлы хорошо живут!» Народний артист України розказав, як до нього завітали почесні гості з Росії
Скільки коштує світловий меч Люка Скайвокера: аукціон побив рекорд
Скільки коштує світловий меч Люка Скайвокера: аукціон побив рекорд
Соломія Вітвіцька відреагувала на хейт через «пізню» вагітність
Соломія Вітвіцька відреагувала на хейт через «пізню» вагітність
Російський співак креативно позбувся паспорта РФ, підтримавши Україну
Російський співак креативно позбувся паспорта РФ, підтримавши Україну
Цибуля, гарбузи та соняшники. Памела Андерсон похвалилася урожаєм у своєму саду (відео)
Цибуля, гарбузи та соняшники. Памела Андерсон похвалилася урожаєм у своєму саду (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2026
98K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
66K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
61K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Вчора, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua