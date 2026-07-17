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Ірина Білик поділилася світлинами з дитинства

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Білик показала, як виглядала у дитинстві
колаж: glavcom.ua

Ірина Білик щемливо звернулася до себе дорослої з дитинства

Народна артистка України Ірина Білик показала свої фото з раннього дитинства. Співачка звернулася до своїх шанувальників із цікавим питанням. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки у Facebook.

Ірина Білик опублікувала відео зі своїми фото з дитинства та дорослого життя. На першому колажі можна побачити юну та дорослу Білик, де вона запитує: «А якби у цих двох була можливість говорити?»

На наступних кадрах співачка вирішила відповісти на свої ж питання від себе з дитинства:

«Ти стала співачкою?»
«Ти стала співачкою?»
колаж: glavcom.ua/фото:Ірина Білик/Facebook
  • «Ти стала співачкою?» – «Так. І мої пісні співають кілька поколінь».
«Ти все ще любиш гарно вдягатися?»
«Ти все ще любиш гарно вдягатися?»
колаж: glavcom.ua/фото:Ірина Білик/Facebook
  • «Ти все ще любиш гарно вдягатися?» – «Це в мені завжди».
«Ти все ще змінюєш зачіски?»
«Ти все ще змінюєш зачіски?»
колаж: glavcom.ua/фото:Ірина Білик/Facebook
  • «Ти все ще змінюєш зачіски?» – «І, здається, ніколи не зупинюсь».
«Ти досі закохуєшся?»
«Ти досі закохуєшся?»
колаж: glavcom.ua/фото:Ірина Білик/Facebook
  • «Ти досі закохуєшся?» – «Інакше не народжуються пісні».
«Ти все ще віриш у кохання?»
«Ти все ще віриш у кохання?»
колаж: glavcom.ua/фото:Ірина Білик/Facebook
  • «Ти все ще віриш у кохання?» – «Завжди».

Також зірка звернулася до шанувальників та запитала, що вони хотіли б дізнатися в дитинстві від себе теперішніх.

«Якби час можна було зупинити хоча б на одну розмову… Що б запитали у себе через роки?» – написала народна артистка під дописом.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик вже публікувала схожий допис, де ділилася спогадами з дитинства. Вона показувала свої дитячі фото та розповіла, як їй у дорослому віці допомагає згадка про себе з дитинства, коли її нинішні досягнення були лише мрією. 

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Теги: Ірина Білик співачка фото дитина шоубіз

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