Ірина Білик поділилася світлинами з дитинства

Ірина Білик щемливо звернулася до себе дорослої з дитинства

Народна артистка України Ірина Білик показала свої фото з раннього дитинства. Співачка звернулася до своїх шанувальників із цікавим питанням. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки у Facebook.

Ірина Білик опублікувала відео зі своїми фото з дитинства та дорослого життя. На першому колажі можна побачити юну та дорослу Білик, де вона запитує: «А якби у цих двох була можливість говорити?»

На наступних кадрах співачка вирішила відповісти на свої ж питання від себе з дитинства:

«Ти стала співачкою?» колаж: glavcom.ua/фото:Ірина Білик/Facebook

«Ти стала співачкою?» – «Так. І мої пісні співають кілька поколінь».

«Ти все ще любиш гарно вдягатися?» колаж: glavcom.ua/фото:Ірина Білик/Facebook

«Ти все ще любиш гарно вдягатися?» – «Це в мені завжди».

«Ти все ще змінюєш зачіски?» колаж: glavcom.ua/фото:Ірина Білик/Facebook

«Ти все ще змінюєш зачіски?» – «І, здається, ніколи не зупинюсь».

«Ти досі закохуєшся?» колаж: glavcom.ua/фото:Ірина Білик/Facebook

«Ти досі закохуєшся?» – «Інакше не народжуються пісні».

«Ти все ще віриш у кохання?» колаж: glavcom.ua/фото:Ірина Білик/Facebook

«Ти все ще віриш у кохання?» – «Завжди».

Також зірка звернулася до шанувальників та запитала, що вони хотіли б дізнатися в дитинстві від себе теперішніх.

«Якби час можна було зупинити хоча б на одну розмову… Що б запитали у себе через роки?» – написала народна артистка під дописом.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик вже публікувала схожий допис, де ділилася спогадами з дитинства. Вона показувала свої дитячі фото та розповіла, як їй у дорослому віці допомагає згадка про себе з дитинства, коли її нинішні досягнення були лише мрією.