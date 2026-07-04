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Павло Зібров показав рідкісні фото з рідним братом

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Павло Зібров звернувся до брата з день його народження
фото: Іnstagram.com/pavlo_zibrov

Володимир Зібров є професійним музикантом і диригентом

Народний артист України Павло Зібров привітав свого рідного брата, відомого диригента Володимира Зіброва, з 72-річчям. З нагоди свята співак поділився у своєму блозі в Instagram архівними фото з братом із дитинства, пише «Главком».

Павло Зібров опублікував нове фото з братом та показав, як виглядає 72-річний Володимир Зібров. До своєї сторіс співак додав текст із привітанням, де звернувся до іменинника.

«Брате, з Днем народження! Дякую тобі за підтримку, щирість і те, що ти завжди поруч. Нехай у твоєму житті буде міцне здоров'я, родинний затишок, душевний спокій і багато приводів для радості. Бажаю, щоб усі твої мрії здійснювалися, а поруч були люди, які цінують, люблять і надихають. Обіймаю! Зі святом», – написав артист.

Павло Зібров показав рідкісні фото з рідним братом
Павло Зібров показав рідкісні фото з рідним братом
фото: Іnstagram.com/pavlo_zibrov

На свіжому фото чоловіки дивляться у камеру та стоять поруч. Павло тримає Володимира за плече, тоді як той позує, склавши руки.

Павло Зібров показав архівні фото з рідним братом
Павло Зібров показав архівні фото з рідним братом
фото: Іnstagram.com/pavlo_zibrov

Також Павло Зібров поділився архівними фото. На світлинах можна побачити Павла і Володимира Зібрових у юні роки та в дитинстві.

Володимир Зібров є професійним музикантом і диригентом. Багато років він працював художнім керівником ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Також 25 років Володимир Зібров працював концертним директором Театру пісні Павла Зіброва. Про це розповідав сам Павло Зібров в одному зі своїх інтерв’ю.

Нагадаємо, донька народного артиста України Павла Зіброва Діана схудла на 23 кг. Співак розповів, що допомогло його доньці позбутися зайвої ваги. За словами Павла Зіброва, він підтримував свою доньку під час схуднення

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Теги: сім'я Павло Зібров фото день народження народний артист

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