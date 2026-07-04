Павло Зібров звернувся до брата з день його народження

Володимир Зібров є професійним музикантом і диригентом

Народний артист України Павло Зібров привітав свого рідного брата, відомого диригента Володимира Зіброва, з 72-річчям. З нагоди свята співак поділився у своєму блозі в Instagram архівними фото з братом із дитинства, пише «Главком».

Павло Зібров опублікував нове фото з братом та показав, як виглядає 72-річний Володимир Зібров. До своєї сторіс співак додав текст із привітанням, де звернувся до іменинника.

«Брате, з Днем народження! Дякую тобі за підтримку, щирість і те, що ти завжди поруч. Нехай у твоєму житті буде міцне здоров'я, родинний затишок, душевний спокій і багато приводів для радості. Бажаю, щоб усі твої мрії здійснювалися, а поруч були люди, які цінують, люблять і надихають. Обіймаю! Зі святом», – написав артист.

Павло Зібров показав рідкісні фото з рідним братом фото: Іnstagram.com/pavlo_zibrov

На свіжому фото чоловіки дивляться у камеру та стоять поруч. Павло тримає Володимира за плече, тоді як той позує, склавши руки.

Павло Зібров показав архівні фото з рідним братом фото: Іnstagram.com/pavlo_zibrov

Також Павло Зібров поділився архівними фото. На світлинах можна побачити Павла і Володимира Зібрових у юні роки та в дитинстві.

Володимир Зібров є професійним музикантом і диригентом. Багато років він працював художнім керівником ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Також 25 років Володимир Зібров працював концертним директором Театру пісні Павла Зіброва. Про це розповідав сам Павло Зібров в одному зі своїх інтерв’ю.

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