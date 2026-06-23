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Ікона стилю 2000-х: Ольга Сумська поділилася спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Сумська поділилася архівними фото
фото: @olgasumska/Threads

Ольга Сумська показала свої фото в молоді роки

Народна артистка України Ольга Сумська вразила мережу своїми архівними фото. Зірка показала, який вигляд мала на початку 2000-х років. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки у Threads.

Ольга Сумська поділилася своїми спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно». Акторка розповіла, що останнім часом почала бачити в мережі багато відео з фрагментами, де вона була ведучою шоу.

Ікона стилю 2000-х: Ольга Сумська поділилася спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно» фото 1
фото: @olgasumska/Threads

Тож зірка почала ностальгувати та вирішила показати своїм шанувальникам світлини з того часу. «Найкращі історії живуть не в альбомах, а в серці… Друзі, бачу в TikTok дуже багато епізодів із того часу, коли я вела програму «Імперія кіно». Я щиро дякую всім, хто памʼятає той період. Комусь цей формат допоміг полюбити мову, а це найцінніше. Знайшла чудові світлини саме того часу… Незабутньо!» – написала акторка.

Ікона стилю 2000-х: Ольга Сумська поділилася спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно» фото 2
фото: @olgasumska/Threads

На кадрах, якими поділилася Ольга Сумська, вона сидить за столом у чорній шкіряній куртці, штанах із леопардовим принтом та пишною укладкою. Образ ведучої підкреслили чорний чокер та яскравий макіяж.

Ікона стилю 2000-х: Ольга Сумська поділилася спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно» фото 3
фото: @olgasumska/Threads

У коментарях користувачі відзначили вроду акторки та залишили під дописом компліменти Ользі Сумській:

  • «Ви шикарна!»
  • «Неймовірно красива!»
Ікона стилю 2000-х: Ольга Сумська поділилася спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно» фото 4
фото: скриншот Threads
  • «Яка ж ви вродлива. Ікона стилю».
  • «Неперевершена!»
Ікона стилю 2000-х: Ольга Сумська поділилася спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно» фото 5
фото: скриншот Threads
  • «Ви неймовірна».

Нагадаємо, народна артистка України Ольга Сумська розповіла про реалії життя в Києві та поділилася своїми спогадами про ніч удару по Лук’янівці в Шевченківському районі столиці. Ольга Сумська із чоловіком мешкають неподалік Лук’янівки, яка була знищена росіянами в ніч проти 24 травня. Акторка розповіла, що тієї ночі їй з чоловіком довелося тікати з власної квартири, оскільки їхній будинок розташований неподалік від епіцентру удару. 

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Теги: фото Ольга Сумська акторка

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