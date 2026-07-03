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Дядя Жора освідчився вдруге на 25-ту річниці весілля (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Вадим Мичковський освідчився дружині через 25 років
фото: пресслужба Вадима Мичковського/колаж: glavcom.ua

Подружжя Мичковських відсвяткувало річницю весілля та ювілей доньки Устини в один день

Український комік, ведучий та продюсер Дядя Жора, справжнє імʼя якого Вадим Мичковський, з дружиною Наталією Мичковською відзначив 25-ту річницю весілля. Артист вдруге освідчився коханій, привітавши її зі святом. Про це розповідає «Главком».

Вадим Мичковський підготував для дружини свято, головним подарунком від шоумена була пропозиція. Він вдруге став на коліно перед Наталією Мичковською та освідчився їй під свою пісню «Вище неба».

Для пропозиції ведучий обрав обручку, з якою він освідчився дружині 25 років тому. Це саморобна каблучка із дроту від шампанського.

Подружжя Мичковських відсвяткувало 25 річницю весілля
Подружжя Мичковських відсвяткувало 25 річницю весілля
фото: пресслужба Вадима Мичковського

«Сьогодні в нас подвійне свято. 25 років із дня нашого весілля! Як швидко минають роки, як швидко біжить життя, навіть не віриться, що пройшло 25 років, як ми сказали один одному «так», і сьогодні сказали ще раз. І, по традиції, обручка із шампанського. Люблю тебе безмежно! Дякую за наших дітей! Дякую за кохання, щастя, затишок, мотивацію, за нашу команду. Це кохання вище неба… Ти все знаєш. Далі ще цікавіше! Погнали в наступні 25», – написав шоумен у своєму блозі в Instagram.

У відповідь на допис Дяді Жори Наталія Мичковська також опублікувала допис, де розповіла про історію їхнього кохання. «Пропозицію зустрічатися і одружитися робила я. Сказала: або розходимось, або одружуємось. Досить гуляти. Зустрічались ми 2 роки», – написала жінка.

Річниця подружжя припала на день народження їхньої доньки Устини, дівчині виповнилося 20 років. Тож Вадим Мичковський присвятив доньці окремий допис до її ювілею.

Дочці Вадима Мичковського Устині виповнилося 20 років
Дочці Вадима Мичковського Устині виповнилося 20 років
фото: пресслужба Вадима Мичковського

«Дуже швидко летять роки, мов учора – ще маленька, сьогодні – уже 20+! Будь мені здорова, будь мені щаслива, кохай і будь кохана! Тато завжди поруч і зробить усе, щоб ти була щаслива! Ми з мамою. З днюхою, моя дівчинка», – написав шоумен.

Нагадаємо, Дядя Жора, справжнє ім’я якого Вадим Мичковський, випустив нову пісню та кліп «Випускний». В ексклюзивному коментарі «Главкому» співак поділився особистим та пригадав найяскравіші моменти свого випускного та своїх доньок.

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Теги: шлюб співак фото ювілей телеведучий річниця весілля шоубіз

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