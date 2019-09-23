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    Жизнь

    Олег Сенцов посмотрел «Чернобыль» и поделился впечатлениями

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    Олег Сенцов посмотрел «Чернобыль» и поделился впечатлениями
    facebook.com/oleg.sentsov

    Освобожденный украинский политзаключенный Олег Сенцов посмотрел минисериал от HBO «Чернобыль»

    Свои впечатления он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в сериале есть небольшие неточности, однако они стираются на фоне потрясающего сюжета.

    «Вчера выделил вечер и посмотрел, наконец, сериал Чернобыль. Как и ожидалось, фильм очень хороший и называть его сериалом как-то не поворачивается язык, скорее многосерийным фильмом. Поражает степень достоверности не только в художественной и исторической реконструкции советского быта, но и образа мыслей и действий. Даже лица у актеров все какие-то из того времени. Второе что радует — это манера съемки больше присущая авторскому кино, которое якобы мало кто смотрит. Оказывается, что смотрят и понимают многие люди по всему миру», — пишет Сенцов.

    Он заметил, что главной неточностью были сцены суда, которые больше напоминают «американское, а не совковое правосудие».

    «Кино мне очень понравилось. Возможно, я оказался одним из последних его зрителей, но точно благодарным», — говорится в посте.

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