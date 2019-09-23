Олег Сенцов посмотрел «Чернобыль» и поделился впечатлениями

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facebook.com/oleg.sentsov

Освобожденный украинский политзаключенный Олег Сенцов посмотрел минисериал от HBO «Чернобыль»

Свои впечатления он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в сериале есть небольшие неточности, однако они стираются на фоне потрясающего сюжета.

«Вчера выделил вечер и посмотрел, наконец, сериал Чернобыль. Как и ожидалось, фильм очень хороший и называть его сериалом как-то не поворачивается язык, скорее многосерийным фильмом. Поражает степень достоверности не только в художественной и исторической реконструкции советского быта, но и образа мыслей и действий. Даже лица у актеров все какие-то из того времени. Второе что радует — это манера съемки больше присущая авторскому кино, которое якобы мало кто смотрит. Оказывается, что смотрят и понимают многие люди по всему миру», — пишет Сенцов.

Он заметил, что главной неточностью были сцены суда, которые больше напоминают «американское, а не совковое правосудие».

«Кино мне очень понравилось. Возможно, я оказался одним из последних его зрителей, но точно благодарным», — говорится в посте.