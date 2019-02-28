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    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы

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    Фото:&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/9magdalenabagrianow9/" target="_blank">Магдалена Багрянов</a> - Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Фото: Магдалена Багрянов

    Неиссякаемый интерес к жизни, присущий польской фотохудожнице Магдалене Багрянов, открывает перед нами новые уголки мира, показывая поразительную самобытность человеческих лиц

    «Именно глядя в глаза человека, мы получаем ощущение его характера, его эмоций, – отмечает Магдалена. – Именно взгляд позволяет нам установить с ним личностную связь и понять: кто он на самом деле».

    Один из арт-проектов фотохудожницы нашел свое воплощение в Индии, подарив нам роскошную серию колоритных портретов, сделанных на улицах этой удивительной страны. В Индии Магдалена Багрянов провела несколько месяцев, исследуя культуру и изучая национальную психологию ее жителей, так сказать, в их естественной среде.

    На заднем плане портретов видны оживленные улицы и бродячие животные. Но акцент все-таки сделан на лице, прежде всего – на удивительной искренности во взглядах. Магдалене удается установить магнетическую связь каждого из своих персонажей со зрителем. Эта идея возникновения межличностной связи и есть движущая сила ее проекта.

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    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы
    Магические взгляды на уличных портретах из Индии в объективе польской фотохудожницы

    Испытывая давнее увлечение индийской культурой, фотохудожница посетила страну несколько раз. Она даже побывала в штате Раджастхан, где увидела пользующуюся огромной популярностью Пушкарскую ярмарку – ежегодный рынок верблюдов и другого скота.

    Это экзотическое путешествие подарило Магдалене новый импульс вдохновения и еще более углубило связь с Индией. Пушкарскую ярмарку обычно посещают тысячи сельских семей – от торговцев верблюдами до кочевников. Со многими из них фотохудожнице посчастливилось подружиться.

    Джерело: cameralabs.org

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