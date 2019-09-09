Романтическая и игривая: новая капсульная коллекция Dior



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vogue.ua

Dior представил капсульную коллекцию Dior Amour, посвященную любви, романтике и страсти

В рамках осенне-зимнего сезона модный Дом Dior представляет капсульную коллекцию с говорящим названием DiorAmour – романтичную, игривую и при этом очень практичную, которая точно украсит даже самую промозглую осень.

В нее вошли свитшоты, футболки, сумки Lady Dior, Saddle и Dior Book Tote, туфли-лодочки, кроссовки, шарфы, платки и украшения, декорированные надписями «Je T’Aime Dior», графичными сердцами и фактурными цветами.

Основным цветом капсулы был выбран красный — сам Кристиан Диор описывал его как «цвет жизни».

«Красный был одним из самых любимых оттенков мсье Диора, – рассказывают в бренде. – Красный дарит тепло, является символом любви и страсти».

В коллекции DiorAmour он подарил новую жизнь таким хитам, как сумки Lady Dior и Dior Book Tote и шарфы Mitzah.

Кроме того, бренд выпустил белые кроссовки с красно-черной надписью и аксессуары: цепочки и серьги с символикой линейки.

Ранее французский дом выпустил коллекцию ювелирных украшений Astro Dior, посвященную знакам зодиака. В нее вошло двенадцать колье с медальонами из желтого золота с перламутром и бриллиантами.

Джерело: vogue.ua