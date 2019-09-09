  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Романтическая и игривая: новая капсульная коллекция Dior

    • Розсилка
    Романтическая и игривая: новая капсульная коллекция Dior
    vogue.ua

    Dior представил капсульную коллекцию Dior Amour, посвященную любви, романтике и страсти

    В рамках осенне-зимнего сезона модный Дом Dior представляет капсульную коллекцию с говорящим названием DiorAmour – романтичную, игривую и при этом очень практичную, которая точно украсит даже самую промозглую осень.

    В нее вошли свитшоты, футболки, сумки Lady Dior, Saddle и Dior Book Tote, туфли-лодочки, кроссовки, шарфы, платки и украшения, декорированные надписями «Je T’Aime Dior», графичными сердцами и фактурными цветами.

    Основным цветом капсулы был выбран красный — сам Кристиан Диор описывал его как «цвет жизни». 

    «Красный был одним из самых любимых оттенков мсье Диора, – рассказывают в бренде. – Красный дарит тепло, является символом любви и страсти».

    В коллекции DiorAmour он подарил новую жизнь таким хитам, как сумки Lady Dior и Dior Book Tote и шарфы Mitzah.

    Кроме того, бренд выпустил белые кроссовки с красно-черной надписью и аксессуары: цепочки и серьги с символикой линейки.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Ранее французский дом выпустил коллекцию ювелирных украшений Astro Dior, посвященную знакам зодиака. В нее вошло двенадцать колье с медальонами из желтого золота с перламутром и бриллиантами.

    Джерело: vogue.ua

    Читайте також
    мода и красота фотография одежда дом мода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ