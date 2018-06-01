День рождения Мэрилин Монро: знаковые фото секс-символа 50-х

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Мэрилин Монро

1 июня 2018 звезде голливудского кино Мэрилин Монро могло бы исполниться 92 года

1 июня 1926 года родилась культовая знаменитость, актриса, модель, певица и легендарный секс-символ 50-х Мэрилин Монро.

Норма Джин Мортенсон (настоящее имя Мэрилин Монро) родилась в Лос-Анджелесе, США. За годы своей блестящей карьеры Мэрилин стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.

Знаменитая Мэрилин Монро была любимицей публики со всего мира. Она снялась в более,чем двух десятках картин, которые принесли в прокате свыше 200 млн долларов. Интересно, что будучи одной из самых востребованных актрис 1950-х годов, она, в то же время, одновременно относилась к числу наименее оплачиваемых звезд Голливуда.

Личная жизнь Мэрилин была очень насыщенной: среди ее возлюбленных были топовые актеры, певцы, политики и другие звезды с мировым именем: американский президент Джон Кеннеди, миллиардер Говард Хьюз, главный бейсболист Америки Джо Ди Маджо, драматург Артур Миллер, певец Ив Монтан и другие.

Самой популярной и рейтинговой картиной, в которой снялась Монро, стала музыкальная комедия «В джазе только девушки». Также на историю мирового кинематографа повлияли ленты, где Мэрилин играла главные роли: «Джентльмены предпочитают блондинок», «Как выйти замуж за миллионера», «Принц и танцовщица», «Давай займемся любовью» и многие другие.

Джерело: 24tv.ua