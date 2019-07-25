Мэтт Леблан празднует день рождения: лучшие роли актера

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

auto.24tv.ua

Мэтт Леблан – американский киноактер, продюсер, звезда сериалов «Друзья», «Эд», полнометражных картин «Затерянные в космосе» и «Ангелы Чарли»

Мэттью Стивен Леблан, более известный нам как Мэтт Леблан, появился на свет летом 1967 года в Ньютоне, расположенном недалеко от Бостона.

Кинематографическая биография Мэтта Леблана началась стремительно: первая же роль оказалась звездной. Начинающий артист появился в образе Чака Бендера. Леблан снимался вместе с уже известными артистами, такими, как Сэм Робардс и Бринн Тайер.

В сериале 1988 года актер исполнил роль персонажа Томми в фильме ужасов «Монстры», который транслировался в течение двух сезонов. В приключенческом сериале «Выжить» актер перевоплотился в Билли, сына главного героя Энди Бартона (Роберт Конрад).

В 1992 году с участием актера вышел комедийный сериал «Винни и Бобби», где Леблан предстал перед зрителями в образе главного героя Винни.

Тут же последовали другие предложения от именитых режиссеров. Леблан снялся в популярных сериалах «10 из нас» и «Женаты, с детьми», где получил возможность совершенствовать собственное мастерство.

Как приглашенная звезда Мэтт сыграл в нашумевшем эротическом проекте «Дневники Красной Туфельки», где главные роли исполнили Дэвид Духовны и Энтони Аддаббо.

Настоящим прорывом в мире кинематографа для артиста становится роль Джоуи Триббиани в проекте «Друзья». В этом мегапопулярном сериале, вышедшем на экраны в 1994 году, актер снимался 12 лет.

В 1994 году, наряду с работой в популярном ситкоме, Мэтт Леблан появился еще в криминальном телефильме «Итальянская мафия», в роли преступника итальянского происхождения. В это же время артист засветился в драме «Девочка из исправительной колонии» о судьбе молодой героини, участницы ДТП, которая после смерти пешехода попала в тюрьму.

В 1996 году фильмография артиста пополнилась работой в спортивной комедии «Эд» о дружбе молодого бейсболиста Джека Купера (Мэтт Леблан) с мохнатым коллегой по спортивному полю – шимпанзе.

В 2001 году с участием Мэтта Леблана на телеэкранах стартовал показ боевика «Диверсанты» о работе британских разведчиков по поиску немецкой шифровальной машины «Энигма». В фильме актер предстал в образе союзного шпиона, работающего под прикрытием.

По завершении этого проекта Леблан сыграл еще ряд заметных ролей в фильмах «Затерянные в космосе» и «Ангелы Чарли».

Мэтт Леблан снова появился на экранах в качестве актера в 2011 году. Артист снялся в сериале Би-Би-Си под названием «Эпизоды», где сыграл вымышленную, гротескную версию самого себя. За эту роль Мэтт получил «Золотой глобус».

Кроме того, среди наград актера есть 3 премии «Эмми» и телевизионная премия «Выбор народа». Последняя была вручена Леблану как любимому мужчине-звезде.





В 2016 году завершились съемки «Все схвачено». В фильме актер предстал в роли Адама Бернса, которому после длительной карьеры пришлось стать домохозяином и заняться воспитанием троих детей, вместо супруги Энди (Лиза Снайдер).