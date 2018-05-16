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    Опубликованы нетривиальные снимки победителей фотоконкурса 1x Photo Awards

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    Педро Ярке

    Фотосообщество 1x объявило победителей своего очередного фотоконкурса.

     Работы участников рассматривали в 12 категориях: «Люди», «Природа», «Уличная фотография», «Абстракция», «Натюрморт», «Архитектура», «Художественная ню фотография», «Креативное редактирование» и др.

    Главный победитель получил денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов; за второе место – 1000 долларов; за третье – 500. Также наградили обладателя приза зрительских симпатий и премии Кена Роквелла. 

    В нашей галерее вы увидите самые лучшие фотографии конкурса 1x Photo Awards 2017/18 по мнению жюри и зрителей.

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    1-е место, приз $ 10 000. Автор фото: Шарлин Гербер.
    2-е место, приз $ 1000. Автор фото: Брайан Джексон.
    3-е место, приз $ 500. Автор фото: Михаил Потапов.
    Приз зрительских симпатий $ 1000. Автор фото: Кармин Чириако.
    Премия Кена Роквелла $ 1000. Автор фото: Анна Мельникова.
    Победитель в категории «Абстракия». Автор фото: Ахмед Табет.
    Победитель в категории «Архитектура». Автор фото: Маттиас Хефнер.
    Победитель в категории «Креативное редактирование». Автор фото: Онни Вильями.
    Победитель в категории «Концептуальная фотография». Автор фото: Радин Бадрня.
    Победитель в категории «Документальная фотография». Автор фото: Ф. Дилек Уйар.
    Победитель в категории «Художественная ню фотография». Автор фото: Бруно Биркхофер.
    Победитель в категории «Макро». Автор фото: Тьерри Дюфур.
    Победитель в категории «Природа». Автор фото: Бен Ли.
    Победитель в категории «Пейзаж». Автор фото: Луиза Ю.
    Победитель в категории «Люди». Автор фото: Гейр Джартвейт.
    Победитель в категории «Натюрморт». Автор фото: Нобухиро Ишиба
    Победитель в категории «Уличная фотография». Автор фото: Орна Наор.
    Выбор зрителей в категории «Абстракция». Автор фото: Марк Хейбрис.
    Выбор зрителей в категории «Архитектура». Автор фото: Энрике Искьердо.
    Выбор зрителей в категории «Креативное редактирование». Автор фото: Кристоф Кичак.
    Выбор зрителей в категории «Концептуальная фотография». Автор фото: Чжоу Ченчжоу.
    Выбор зрителей в категории «Документальная фотография». Автор фото: Ян Янссен.
    Выбор зрителей в категории «Художественная ню фотография». Автор фото: Уильям Йи.
    Выбор зрителей в категории «Макро». Автор фото: Джимми Хоффман.
    Выбор зрителей в категории «Природа». Автор фото: Педро Ярке.
    Выбор зрителей в категории «Пейзаж». Автор фото: Филипп Чанг.
    Выбор зрителей в категории «Люди». Автор фото: Рефат.
    Выбор зрителей в категории «Натюрморт». Автор фото: Антонио Бернардино Коэльо.
    Выбор зрителей в категории «Уличная фотография». Автор фото: Александр Шёнберг.

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    Джерело: cameralabs.org

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