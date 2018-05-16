Опубликованы нетривиальные снимки победителей фотоконкурса 1x Photo Awards

Фотосообщество 1x объявило победителей своего очередного фотоконкурса.

Работы участников рассматривали в 12 категориях: «Люди», «Природа», «Уличная фотография», «Абстракция», «Натюрморт», «Архитектура», «Художественная ню фотография», «Креативное редактирование» и др.

Главный победитель получил денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов; за второе место – 1000 долларов; за третье – 500. Также наградили обладателя приза зрительских симпатий и премии Кена Роквелла.

В нашей галерее вы увидите самые лучшие фотографии конкурса 1x Photo Awards 2017/18 по мнению жюри и зрителей.

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