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    Попался на «кнопкодавстве»: кто такой Александр Ковалев

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    Попался на «кнопкодавстве»: кто такой Александр Ковалев
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    Народный депутат из Донецкой области попался на «кнопкодавстве» во время голосования в Верховной Раде

    Внефракционный народный депутат, мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев проголосовал за себя и за своего соседа.

    Об этом заявило движение «Честно», которое зафиксировало на видео момент голосования.

    Это первый подобный факт, который удалось зафиксировать в новом парламенте.

    По данным движения, Ковалев нажал кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Максима Ефимова во время голосования за президентский законопроект об импичменте.

    В комментарии Ковалев сначала пытался отрицать факт кнопкодавства, но, просмотрев видео, признал, что нарушил Конституцию.

    «[Отношусь к кнопкодавству] очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно... Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше... Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка... », - заявил депутат.

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    Александра Ковалева в ВРУ 9-го созыва избрали в округе №51 в Донецкой области. Большая часть округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там состоялись только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. 

    51-летний Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%), что является наименьшим количеством голосов, отданных за мажоритарщика-победителя в истории украинских выборов.

    Джерело: chesno.org

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