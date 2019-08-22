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    Нардеп от Слуги народа задекларировала «бесценную» кошку: фото

    • Розсилка
    Нардеп от Слуги народа задекларировала «бесценную» кошку: фото
    instagram.com/anastasiakrasnosilska

    По словам Анастасии Красносельской, ее кошка Маруся бесценна

    Депутат от партии Слуга народа Анастасия Красносельская внесла в декларацию о доходах свою кошку Марусю. Об этом свидетельствует опубликованная на портале НАПК декларация.

    Свою кошку Марусю она внесла в раздел движимого имущества. Хотя колонка «цена» и пустует, политик указала в описании, что животное – бесценное.

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    «Имущество приобретено до начала периода осуществления субъектом декларирования деятельности по выполнению функций государства или местного самоуправления», - указано в налоговом документе. 

    Среди имущества Красносельская указала квартиру в Киеве, в которой ей принадлежит 20% и еще одну квартиру в Киеве, которой будущая депутат пользуется безвозмездно.

    Также в декларации указаны машиноместо в Киеве и земельный участок на 1500 кв. метров в Бориспольском районе. В декларации Красносельской указаны два автомобиля - Toyota Avensis и Subaru Outback.

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    instagram.com/anastasiakrasnosilska
    instagram.com/anastasiakrasnosilska
    instagram.com/anastasiakrasnosilska
    instagram.com/anastasiakrasnosilska
    instagram.com/anastasiakrasnosilska
    instagram.com/anastasiakrasnosilska

    До депутатства Красносельская работала в Центре противодействия коррупции, где заработала за предыдущий год 538 678 гривень. Также она указала доходы в размере 19 248 грн, полученные в Институте политического образования. Наличными Красносельськая указала в декларации 13 тыс. долларов.

    Джерело: dsnews.ua

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