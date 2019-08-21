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    46-летнюю Хайди Клум раскритиковали за обнаженную грудь

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    46-летнюю Хайди Клум раскритиковали за обнаженную грудь
    apostrophe.ua

    Хайди Клум и ее муж – 29-летний музыкант Том Каулитц – продолжают наслаждаться отдыхом на яхте в Италии

    В своем Instagram Клум создает настоящий фотоальбом снимков потрясающих моментов — от прогулок на лодке до подводных приключений и до откровенных фотографий в бикини или даже без него.

    46-летняя модель разместила черно-белое селфи без макияжа и топлес.

    На черно-белом фото Клум запечатлена на фоне моря с распущенными волосами и без топа. Подписчиков вывело из себя вульгарное поведение модели, а именно — публикация фото, на котором видна обнаженная грудь. «Все, что я вижу, — это вода», — подписала пост Клум.

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    instagram.com/heidiklum

    «Все, что я вижу, это кризис среднего возраста», — съязвила одна из подписчиц. «С какой целью ты это делаешь?" — поинтересовалась другая.

    «Фотография была бы хорошей, если бы не голая грудь. Людям не всегда хочется видеть такое», — возмутился еще один подписчик. «Думаешь, это действительно стоило показывать?» — поддержал четвертый.

    Это не первый раз, когда фанаты критикуют откровенный снимок Хайди Клум. Ранее в августе она выложила фото, на котором плавает на спине в бассейне. Ее грудь прикрывал надувной круг в форме обнаженной груди.

    Джерело: golos.ua

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