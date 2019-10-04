Настоящий Бэтмен спасает десятки собак из приютов от эвтаназии



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boredpanda.com

27-летний Крис Ван Дорн всегда был поклонником Бэтмена, но когда он начал работать волонтером в организациях по спасению животных в Орландо, штат Флорида, он решил использовать эту персону, чтобы привлечь внимание к важности усыновления домашних животных

Первоначально Крис использовал костюм Бэтмена, чтобы сохранить анонимность своих миссий. Тем не менее, добрые дела 27-летнего парня привлекли внимание к его личности.

Крис основал некоммерческую организацию Batman4Paws еще в 2018 году. С тех пор он предпринял многочисленные поездки по всей стране, чтобы спасти животных от эвтаназии и найти им дом навсегда.

Его Бэтмобиль, используемый для этих спасательных миссий, скромный Honda Accord.

Но надеется встретить доброжелательного человека, который мог бы пожертвовать больший фургон, чтобы иметь возможность взять больше животных в его спасательных миссиях.

Крис также надеется, что однажды лицензия его пилота поможет ему использовать авиаперелеты в качестве более эффективного средства передвижения для наших пушистых друзей.

«В детстве я смотрел на Бэтмена, и думал, что он будет идеальным для воплощения духа доброй воли. Так родилась безумная идея Batman4Paws. В любом случае, я бы помогал спасать нуждающихся животных, когда оделся как сам Темный Рыцарь и стал символом помощи нуждающимся», - пишет Крис на своей странице GoFundMe.

Бэтмен получает свои запросы с помощью современных средств связи - электронной почты, телефона или социальных сетей. Так как Бэтмен работает в выходные дни, обычные дни транспорта для него - понедельник, вторник и среда.

«После того, как назначен день транспортировки, и у пушистого друга есть все документы, он берет нужное животное и доставляет его в безопасное место», - пишет его официальный сайт Batman4Paws.

Крис говорит, что он понимает, что одеваться в костюм не обязательно для спасения жизни пушистого друга, однако это помогает ему начать диалог о важности усыновления и воспитания.

Джерело: boredpanda.com