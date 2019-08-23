«Ниже 175 см не беспокоить»: депутата «Слуги народа» обвиняют в сексизме
Новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский попал в сексистский скандал
Дубинский, который прошел в Верховную Раду от президентской партии «Слуга народа», снова оскандалился. На своей официальной странице в Facebook он обнародовал фото с кастинга, на котором выбирал себе помощниц.
Нардеп позировал в окружении нескольких длинноногих девушек модельной внешности. По всей видимости, депутату даже не пришло в голову взять на эту должность мужчину. «Выбираем помощниц. Прошу ниже 175 см не беспокоить»» - написал Дубинский главное свое требование к претендентам.
Пользователи сети не остались в стороне и обвинили Дубинского в сексизме.
Отметим, это не первый подобный скандал в партии. Так, ранее спортсмен Жан Беленюк, который избрался в Раду по спискам «Слуги народа», назвал женщин «бабами».
Глава партии, бывший тогда советником избранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сравнил парламент с девушкой, а возможное нарушение закона при роспуске Рады - с изнасилованием.
А сам Зеленский заявил, что женщины являются одним из главных брендов Украины.
Джерело: vgolos.com.ua