«Ниже 175 см не беспокоить»: депутата «Слуги народа» обвиняют в сексизме



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Новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский попал в сексистский скандал

Дубинский, который прошел в Верховную Раду от президентской партии «Слуга народа», снова оскандалился. На своей официальной странице в Facebook он обнародовал фото с кастинга, на котором выбирал себе помощниц.

Нардеп позировал в окружении нескольких длинноногих девушек модельной внешности. По всей видимости, депутату даже не пришло в голову взять на эту должность мужчину. «Выбираем помощниц. Прошу ниже 175 см не беспокоить»» - написал Дубинский главное свое требование к претендентам.

facebook.com/dubinsky.pro

Пользователи сети не остались в стороне и обвинили Дубинского в сексизме.

Отметим, это не первый подобный скандал в партии. Так, ранее спортсмен Жан Беленюк, который избрался в Раду по спискам «Слуги народа», назвал женщин «бабами».

Глава партии, бывший тогда советником избранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сравнил парламент с девушкой, а возможное нарушение закона при роспуске Рады - с изнасилованием.

А сам Зеленский заявил, что женщины являются одним из главных брендов Украины.

Джерело: vgolos.com.ua