Кинбурнская коса с высоты птичьего полета. Эффектные фото

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Кинбурнская коса

Фотопроект о неизвестной Украине знакомит с живописным уголком страны

Проект Ukraиner в своем Facebook показал фото удивительной местности - Кинбурнской косы. На ее острие море и лиман разделяют считанные метры, ведь она расположена в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

В этих краях соленая вода смешивается с пресной из Днепра и Южного Буга. Также это любимое место для гнездования птиц и остановки во время перелета. Татарское название Кинбурнской косы — Кыл-Бурун, что означает «Острый нос».

Ukraиner - новый медиа-проект, который ставит себе за цель путем тщательных исследований понять и сформулировать, кем мы являемся на самом деле.

Автор проекта Богдан Логвиненко вместе с фоторепортером и оператором путешествует на автомобиле по историческим областям Украины, намеренно сворачивая с традиционных туристических маршрутов к неочевидным местам и нетипичным героям.



Первая длительная экспедиция началась в июле 2016 года и продлится до конца 2018-го. Она охватит все 16 исторических земель Украины - от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии. Ukraиner рассказывает познавательные истории об отдаленных уголках страны, людях и искусстве. По результатам экспедиции авторы проекта планируют создать современные путеводители Украины на нескольких языках.

Джерело: 24tv.ua