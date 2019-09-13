Вечеринка по случаю 30-летия DKNY: фото супермоделей



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В Нью-Йорке прошла вечеринка в честь 30-летия бренда DKNY

В здании института исполнительских искусств St. Ann’s Warehouse в Бруклине (США) состоялась вечеринка в честь 30-летия бренда DKNY.

По ковровой дорожке прошлись Кара Делевинь, Кендалл Дженнер, Алессандра Амбросио, Винни Харлоу и другие звезды подиумов.

Для торжественного события супермодели выбрали стильные образы, используя знаковые вещи бренда DKNY. Так, Алессандра Амбросио выбрала туфли и купальник бренда, комбинируя их с джинсами-бойфрендами, а Драя Мишель надела платье из денима в утилитарном стиле.

Британская модель Кара Делевинь появилась в белом топе-бюстье и черных широких брюках с высокой талией. Выход дополнили лаковые ботинки со шнуровкой на устойчивом каблуке.

В качестве аксессуаров она надела небольшие серьги-гвоздики, подвески и цепи. Кара собрала волосы наверх. Также звезду украсил яркий макияж с акцентом на глаза.

23-летняя Кендалл Дженнер, которая позировала на дорожке вместе с Лукой Саббатом, для своего выхода выбрала короткое черное платье-пиджак с кружевными вставками. Look она дополнила клатчем от DKNY и кожаными сапогами.

Джерело: vogue.ua