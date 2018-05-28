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    Опубликованные фото самых опасных дорог мира

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    Атлантическая дорога в Норвегии - Опубликованные фото самых опасных дорог мира
    Атлантическая дорога в Норвегии

    Трассы, на которых можно испытать свои нервы на прочность

    Близится сезон путешествий и каждый из нас задумывается над тем, как проведет летний отдых. Интересно, что все чаще многие туристы намеренно выбирают для себя не расслабленный отдых или знакомство с достопримечательностями, а экстремальное покорение самых трудных трасс мира.

    Такой отдых позволяет развивать навыки экстремального вождения и дарит множество эмоций, а добрая доза адреналина смешивается с любованием пейзажами вокруг.

    Одной из самых популярных среди экстрималов является трансфэгэрашская трасса в Румынии. Шоссе, которое проходит через горный массив Фэгэраш, является самой высокой дорогой Румынии. Его наивысшая точка расположена на высоте 2034 метра. Славится трасса потрясающими видами, но считается весьма опасной.

    Еще одной интересной для исследования является атлантическая дорога в Норвегии. Трасса соединяет несколько небольших прибрежных поселений, предназначена специально для туристов, потому что виды с нее открываются просто нереально красивые.

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    Хана, Гавайи
    Эшима Охаси в Японии
    Атлантическая дорога в Норвегии
    Дорога Юнгас в Боливии
    Дорога в горах Тяньмэнь, Китай
    Далтон Хайвей на Аляске
    Сен-Готард в Швейцарии
    Трансфэгэрашская трасса в Румынии
    Туннель Гуолян в Китае
    Зоджи-Ла в Индии

    Особый интерес вызывает Далтон Хайвей на Аляске. Это шоссе является самым изолированным в мире. Протяженность трассы — 666 километров, и на всем этом промежутке встречаются только три маленьких поселка. Также дорога имеет статус самой заснеженной в мире.

    Джерело: obozrevatel.com

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