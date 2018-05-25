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    Опубликованы самые красивые фотографии Киева

    • Розсилка
    @vladycards - Опубликованы самые красивые фотографии Киева
    @vladycards

    Самые крутые, вдохновляющие и свежие фото столицы

    В последние выходные мая украинская столица отмечает день города. Киев - город эффектных фасадов, живописных пейзажей и незаурядных людей. Здесь тяжело не сделать хоть один снимок в день.

    Киевляне и гости столицы с удовольствием делятся такими фото в Instagram. Это город особенно прекрасен в мае. Местами он напоминает поздравительную открытку, которую хочется отправить близким друзьям. Не зря свой День рождения он празднует именно в этом месяце. 

    Именно сейчас природа рисует невероятными красками небо, так что хочется в него нырнуть. Золотые ворота становятся действительно золотыми, а внутри каждого просыпается сила преодолевать собственные страхи, для того, чтобы чувствовать настоящую свободу.

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    @vladycards

    Свободу видеть действительность в отражениях и самому творить эффектные картины, наполнять обыденные вещи яркими красками и находить красоту в самых неожиданных местах.

    Джерело: kiev.informator.ua

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