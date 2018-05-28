Опубликованные зрелищных фото фойлбордеров в США

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Катание на фойлбордах

Этот вид спорта вызывает все больше интереса и быстро cтановится популярнее

Агентство Reuters обнародовало серию драйвовых фото с экстремалами, которые катаются на фойлбордах на побережье Калифорнии. Зрелищная тренировка, свидетелями которой стали фотографы, происходило на калифорнийском побережье Дель Мар.

Калифорния — это одно из основных мест для серфинга в Америке. Еще, конечно же, есть Гавайи и Флорида, но в Калифорнии серфспотов гораздо больше. По сути — это американская мекка серфинга. Здесь сосредоточено несколько сотен спотов для серфингистов любого уровня. Это одно их тех мест, где серф-инфраструктура развита до высочайшего уровня: школы, прокаты экипировки, специализированные магазины.

Фойлборд представляет собой широкую доску или лыжу с креплениями для ног, сиденьем с ремнем и подводным крылом. При катании доска остается над водой. Но для этого необходимо достичь определенной скорости. А в воде остается одно лишь крыло.

Для поддержания спортсмена на конкретной высоте требуется гораздо меньшее количество энергии, чем на подбрасывание его над волнами. Именно благодаря этому фойлборды и другие снаряды с подводными крыльями достигают значительно больших скоростей, чем их обычные собратья.

Управление фойлбордом достаточно простое, даже по сравнению с водными лыжами. Еще одним преимуществом фойлбордов является возможность совершать прыжки в разных плоскостях.

Джерело: reuters.com