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    Осадчая показала квартиру легендарной певицы Монсеррат Кабалье

    Оперная дива показала свою коллекцию украшений и рассказала о том, как любит футбол
    Известная украинская ведущая Катя Осадчая стала гостьей оперной испанской певицы Монсеррат Кабалье, которой в этом году исполнится 85 лет. Артистка показал свою квартиру, а также рассказала об увлечениях. Наиболее ценными вещами в ее огромной коллекции украшений являются изысканные бриллианты с жемчугом, которые ей подарили в Японии. В самой же
    • Сьогодні, 10:44
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    Катя Осадчая и Монсеррат Кабалье
    Катя Осадчая и Монсеррат Кабалье

    Оперная дива показала свою коллекцию украшений и рассказала о том, как любит футбол

    Известная украинская ведущая Катя Осадчая стала гостьей оперной испанской певицы Монсеррат Кабалье, которой в этом году исполнится 85 лет. Артистка показал свою квартиру, а также рассказала об увлечениях.

    Наиболее ценными вещами в ее огромной коллекции украшений являются изысканные бриллианты с жемчугом, которые ей подарили в Японии. В самой же квартире, в которой она живет с 1966 года, – много антиквариата, а также вещей, которые она привозила с гастролей. Также певица коллекционирует веера, с которыми выходила на сцену.

    14 апреля состоится масштабный концерт Кабалье в Киеве. «Я всегда вспоминаю свой первый визит в Украину. Я тогда очень боялась. Никогда не знаешь, какую реакцию ожидать от людей в новой стране, но после выступления я плакала, как ребенок, ведь украинцы так тепло меня приветствовали. После концерта окружили меня в гостинице, и мы будто стали одной семьей», - вспоминает оперная дива.

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    Осадчая показала квартиру легендарной певицы Монсеррат Кабалье
    Осадчая показала квартиру легендарной певицы Монсеррат Кабалье
    Осадчая показала квартиру легендарной певицы Монсеррат Кабалье
    Осадчая показала квартиру легендарной певицы Монсеррат Кабалье
    Осадчая показала квартиру легендарной певицы Монсеррат Кабалье

    Кроме антиквариата и украшений певица очень увлекается футболом, и даже имеет своих фаворитов среди футболистов. «Я обожаю футбол. Смотрю матчи по телевидению, но болею не только за «Барселону», но и за «Реал», и за «Валенсию». Мой фаворит это Лионель Месси, также болею за Криштиану Рональду, но как по мне он слишком самовлюбленный. Еще мне нравится Жерар Пике, защитник Барселоны. Когда-то я болела, то все игроки «Барселоны» подписали мне футболку и отправили в госпиталь для поддержки, это был очень чуткий жест», - вспоминает артистка.

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    Джерело: ТСН

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