Осадчая показала квартиру легендарной певицы Монсеррат Кабалье

Оперная дива показала свою коллекцию украшений и рассказала о том, как любит футбол

Известная украинская ведущая Катя Осадчая стала гостьей оперной испанской певицы Монсеррат Кабалье, которой в этом году исполнится 85 лет. Артистка показал свою квартиру, а также рассказала об увлечениях. Наиболее ценными вещами в ее огромной коллекции украшений являются изысканные бриллианты с жемчугом, которые ей подарили в Японии. В самой же



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Катя Осадчая и Монсеррат Кабалье

Оперная дива показала свою коллекцию украшений и рассказала о том, как любит футбол

Известная украинская ведущая Катя Осадчая стала гостьей оперной испанской певицы Монсеррат Кабалье, которой в этом году исполнится 85 лет. Артистка показал свою квартиру, а также рассказала об увлечениях.

Наиболее ценными вещами в ее огромной коллекции украшений являются изысканные бриллианты с жемчугом, которые ей подарили в Японии. В самой же квартире, в которой она живет с 1966 года, – много антиквариата, а также вещей, которые она привозила с гастролей. Также певица коллекционирует веера, с которыми выходила на сцену.

14 апреля состоится масштабный концерт Кабалье в Киеве. «Я всегда вспоминаю свой первый визит в Украину. Я тогда очень боялась. Никогда не знаешь, какую реакцию ожидать от людей в новой стране, но после выступления я плакала, как ребенок, ведь украинцы так тепло меня приветствовали. После концерта окружили меня в гостинице, и мы будто стали одной семьей», - вспоминает оперная дива.

Кроме антиквариата и украшений певица очень увлекается футболом, и даже имеет своих фаворитов среди футболистов. «Я обожаю футбол. Смотрю матчи по телевидению, но болею не только за «Барселону», но и за «Реал», и за «Валенсию». Мой фаворит это Лионель Месси, также болею за Криштиану Рональду, но как по мне он слишком самовлюбленный. Еще мне нравится Жерар Пике, защитник Барселоны. Когда-то я болела, то все игроки «Барселоны» подписали мне футболку и отправили в госпиталь для поддержки, это был очень чуткий жест», - вспоминает артистка.

Джерело: ТСН