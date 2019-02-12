Пикассо и Дали: в сети показали, как выглядят известные картины, нарисованные эмодзи



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В сети появился сервис Emoji Mosaic, который воссоздает изображения с помощью различных эмодзи

Над веб-инструментом работал американский программист и дизайнер Эрик Льюис. Сервис распознает любое изображение (рисунок или фотографию) и выкладывает мозаику из подходящих по цвету эмодзи.

Мы проверили, как это работает, на примере произведений Пикассо, Дали, Уорхола и других художников.

Оказалось, что лицо Моны Лизы — это смеющиеся смайлики и бургеры, «Происхождение мира» не обошлось без пончиков, а в глазах Пикассо на автопортрете спряталась панда.

Джерело: Buro 24/7