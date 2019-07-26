Фотограф делает трогательные снимки пожилых пар, которые доказывают, что любовь может длиться всю жизнь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Посмотрите, как эти люди смотрят друг на друга. Им пришлось многое пережить, но они продолжают любить, как и прежде

Фотограф Саджьята Сетия ранние годы своей карьеры посвятила семейным фотографиям. Однажды, в Техасе, она приехала поработать на именинах мальчика и когда готовила аппаратуру, обратила внимание, то мамы-тетушки суетятся, а вот оба деда скромно сидели по углам.

Их никто не позвал в кадр, а сами они напрашиваться не хотели, бабушки же и вовсе хлопотали на кухне. И тогда фотограф решила, что это неправильно. Так началась эта серия.

Люди устраивают фотосессии для себя, для любимых, часто — для детей. Но почти никогда для стариков, разве что это большое семейное фото. Неправильно. И с тех пор Сетия старается приглашать на съемки пожилых людей, обязательно фотографировать дедушек и бабушек с их внуками, а порой и правнуками.

Это в корне все меняет, старики на глазах расцветают, чувствуют себя нужными и порой начинают откровенничать. Самые интересные рассказы — о прошлых событиях. И о любви.

Как объяснила одна седовласая пара, время добавляет всему свой акцент.

«Когда мы были молоды, вокруг было так много всего, что отвлекало нас. Наша любовь всегда казалась такой стремительной… и оттого была неполной. Но теперь, когда былые заботы давно позади, только мы и есть друг у друга. Эта любовь, это общение — это все, что имеет значение теперь»