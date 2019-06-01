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    Фото

    Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от Versace

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    Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от Versace
    vogue.ua

    Ирина Шейк в очередной раз доказала: чтобы выглядеть «горячо», не обязательно полностью оголяться

    Ирина Шейк давно дружна с брендом Versace. В новом сезоне она продолжила сотрудничество с итальянской маркой, представив несколько образов из ее весенне-летней коллекции.

    Ключевым в съемке стал насыщенный лимонный оттенок, который эффектно подчеркивал яркую внешность модели.

    Причем Донателла Версаче призывает не ограничиваться лишь аксессуарами или деталями в этом цвете, а одеваться в лимонный с ног до головы.

    Дополнительно итальянка привлекает к нему внимание с помощью крупных золотых украшений.

    На новых фото она предстала в вещах флуоресцентного желтого оттенка: кожаный плащ, босоножки на широком устойчивом каблуке и маленькая сумочка Versace Icon с золотой фурнитурой.

    Дополняет картину масса аксессуаров, включая массивные браслеты и чокер, а также макияж с выразительными зелеными стрелками. Образ получился яркий, стильный и выразительный.

    Поклонники модели оценили ее стиль в комментариях: «Ты выглядишь как богиня, твоя красота за пределами этого мира», «Какой красивый наряд! Хочу такой же плащ», «Очень нравятся украшения и сумка», «Даже не знаю, кто круче… Versace или Ирина Шейк в Versace».

    Ирина Шейк много лет сотрудничает с Versace и является близкой подругой 64-летней Донателлы Версаче. Они не только работают, но и выходят в свет, отдыхают вместе.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Ранее возлюбленная Брэдли Купера снялась для рекламной кампании в элегантном черном платье. Красивые кадры сопровождала музыка Петра Ильича Чайковского.

    Джерело: vogue.ua

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