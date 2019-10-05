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    Фото

    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями

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    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями

    Интересные иллюзии часто распространяют в сети

    Наш мозг - невероятно сложный механизм слаженно работающей системы. Он трудится ежеминутно, ежечасно, создавая для нас картину мира. Однако даже такой идеальный механизм можно обмануть, если знать его особенности и применять хитрые приемчики. И тогда он может отреагировать на черное как на белое. Оптическая иллюзия - тот самый случай, когда собственные глаза - не лучший свидетель. 

    Бывает так, что простая фотография или картина внезапно становится очень популярной в Интернете, а все потому, что в ней кто-то нашел необычную «фишку».

    Одни работы создают некую иллюзию, которая мешает нормальному восприятию снимка, другие содержат странные или оригинальные изображения, которые играют с нашим мозгом, а третьи просто необычно передают ту или иную информацию, вводя людей в заблуждение.

    Очень часто фотографии, ставшие очень популярными, были сделаны случайно, и вовсе не с целью набрать как можно больше лайков, а рисунки создавались ради интереса или эксперимента.

    Обман зрения и оптические иллюзии на фото могут быть настолько удачными, что на них вам захочется смотреть снова и снова. Именно такие снимки, сделанные специально или случайно, ждут вас в этой подборке.

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    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями
    Показали 20 фото с оптическими иллюзиями

    На фото можно разглядеть людей-гигантов, беременного мальчика, наглого кактуса и 2D-дом. На некоторых фото трудно понять, что происходит.

    Джерело: Gazeta.ua

    фотография
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