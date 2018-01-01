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    Шоу-биз

    Интим с миллиардером. Путана в своей книге описала секс с кремлёвским олигархом

    Девушка откровенно описала интимные отношения с Олегом Дерипаской
    Бурную реакцию сети вызвала книга «Дневник по соблазнению миллиардера или клон для олигарха», девушка легкого поведения Анастасия Вашукевич рассказывает о своих интимных отношениях с российским миллиардером. Роман она издала под псевдонимом Настя Рыбка, сообщает «Главком». Один из читателей книги Сергей Куропов называет ее
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:01
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    Анастасия Вашукевич&nbsp;
    Анастасия Вашукевич 

    Девушка откровенно описала интимные отношения с Олегом Дерипаской

    Бурную реакцию сети вызвала книга «Дневник по соблазнению миллиардера или клон для олигарха», девушка легкого поведения Анастасия Вашукевич рассказывает о своих интимных отношениях с российским миллиардером. Роман она издала под псевдонимом Настя Рыбка, сообщает «Главком».

    Один из читателей книги Сергей Куропов называет ее «банальным порнороманом». При этом он цитирует фрагменты из романа, в которых подробно описывается секс с бизнесменом Олегом Дерипаской:

    «Густая борода. На шее ничего. Колец нет. Тело накаченное. Часов и украшений вообще нет. Он всегда ходит в кепке или шапке всегда в очках. Кепок много и они разные. Чтобы по цвету подходили и сочетались с одеждой. Куртки все норсвест. Трусы обычные белые, шортики. Все белье всегда белое. Очень чистоплотен. Но не придирается в этом ко мне и другим людям.

    Ни разу никому не делал замечания. В его обществе все можно, но если что-то не так – будет реагировать. Читает мораль только близким – это показатель близости к нему. Все телефоны – три – в чехлах. Два айфона и один блэкберри...

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    Олег Дерипаска

    ...Мало спит. Поздно ложится рано встает. Много книг читает одновременно. Несколько лежит на тумбочке и в разных местах закладки, я захожу – они перемещаются...

    ...Брезгливость – не целуется в губы вообще ни с кем. Только со мной. Куни – никогда.

    Ощущение у него, что секс – это грязно и неправильно. Что это плохо...

    Много раз в день ходит в душ и всегда надевает белье под кофту.

    Руки с маникюром. Может и хочет много трахаться – 3–4 раза в день, стоит как железный.

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    Никогда не расслабляется, все время напряжен. Собран.

    Расслабляется только на ласку, просто когда его гладишь и если никого в комнате нет.

    Волос много везде кроме лобка, яиц и подмышек – все это бреет.

    Не обрезан. Член прямой. 18 см, 6 см в диаметре.

    Сперма с сероватым оттенком. Ее не много. Соски маленькие. Телосложение плотное, жира почти нет или немного. Голубые глаза. Зубы ровные. Белые.

    В сексе – стесняется слов.

    Анальный секс – сходить под хвостик.

    Минет – дать в ротик.

    Куни – вообще не произносится.

    Член – никак не называл.

    Осанка прямая. Взгляд пристальный.

    Не любит смуглых и темных. Только белых. Алиса очень красива и он даже не притронулся к ней. – Фу, мулатка! – хотя она явно проявляла внимание к нему.

    Еврейка – значит, у нее все время чешется пися, и она неразборчива в половых связях!»

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    О самой Анастасии Вашукевич известно, что она родилась в белорусском Бобруйске. Ей 28 лет. Однако по информации ее социальной сети – девушке 20 и родилась она в Москве.

    В ответ на эту и другие публикации писательницы-проститутки, Олег Дерипаска подал в суд на Вашукевич. Уточняется, что девушка размещала в сети аудиозаписи его разговоров, фотографии и другие материалы, на которые он не давал согласия.

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