Синди Кроуфорд показала редкое фото с любимым мужем



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instagram.com/cindycrawford

Синди Кроуфорд была замужем два раза

Первый брак легендарной супермодели с голливудским актером Ричардом Гиром продлился всего несколько лет (с 1991-го по 1995-й) и был полон разногласий. Как-то модель призналась, что главными причинами тому были ее молодость и громкое имя ее мужа: Синди только начинала развивать свою головокружительную карьеру, в то время как Гира уже обожал весь мир.

Зато второе замужество – с бывшим манекенщиком и владельцем сети ресторанов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе Рэнди Гербером – напоминает настоящую сказку. В интервью Синди рассказывала, что с Рэнди она никогда не притворялась и могла быть собой. По словам красавицы, основа их союза – крепкая дружба. Но и без пылких чувств здесь также не обошлось.

Не так давно пара отмечала 21 год супружеской жизни. Обычно к такому сроку романтика, которая наполняет первые годы совместной жизни, рассеивается или уступает место совсем другим чувствам – более стабильным и спокойным. Но, кажется, рутина обошла стороной пару Синди и Рэнди. На странице модели то и тело появляются снимки, которые доводят ее подписчиков до слез умиления. Несколько часов назад Кроуфорд запостила одно из них.

Синди и Рэнди стоят в обнимку на фоне ночного Нью-Йорка, и на лицах у них написано полный восторг и счастье. «Ночное свидание», – написала Синди под фото. «Какая прочная пара, одна из лучших», «Как же вы прекрасны», «Вы выглядите просто потрясающе вместе», – не могут налюбоваться подписчики Синди.

Джерело: rbc.ua