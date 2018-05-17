Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотографии очаровательных собак в кокошниках из цветов

Так уж случилось, что питбули заслужили репутацию злобных и агрессивных собак

А теперь представители этой породы и сами часто от этого страдают.

И так уж случается, что, оказываясь по разным причинам в собачьих приютах, шанс найти новых хозяев у этих животных стремится к нулю.

Фотограф Софи Гаманд решила показать этих животных в новом свете и сделала эту замечательную фотосессию. Фотографии этих собак способны растопить даже самые жёсткие сердца.

Читайте также: Вера Брежнева показала свой любимый домик в деревне

Джерело: Культурология