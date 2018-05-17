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    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей

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    Фотографии очаровательных собак в кокошниках из цветов
    Фотографии очаровательных собак в кокошниках из цветов

    Так уж случилось, что питбули заслужили репутацию злобных и агрессивных собак

    А теперь представители этой породы и сами часто от этого страдают.

    И так уж случается, что, оказываясь по разным причинам в собачьих приютах, шанс найти новых хозяев у этих животных стремится к нулю.

    Фотограф Софи Гаманд решила показать этих животных в новом свете и сделала эту замечательную фотосессию. Фотографии этих собак способны растопить даже самые жёсткие сердца.

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    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей
    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей
    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей
    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей
    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей
    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей
    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей
    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей
    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей
    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей
    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей
    Цветы и никакой агрессии: Фотограф сделала из питбулей бьюти-моделей

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    Джерело: Культурология

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