Речной порт Днепра ночью: впечатляющие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Речной порт Днепра

Пользователи сети активно выкладывают эффектные снимки речного порта Днепра

Речной порт Днепра — уникальный архитектурный проект, который гармонично сочетает железнодорожный, автомобильный и речной вокзалы. Но если отбросить стратегическую важность - речной порт откроется с новой, необычной стороны. Например, в темное время суток перед гостями порта открывается живописнейшая картина: хрустальная гладь реки сливается с небом в единое целое.

Огромные металлические катера, пришвартованные у самого побережья, впечатляют своим величием. Здесь, глядя на то, как судна отражаются в стеклянной глади реки, можно стоять целую вечность.

Под покровом ночи речной порт источает блаженное спокойствие. Каждый шорох и звук воды, бьющейся о берега, дарит совершенно особенное чувство спокойствия.

Примечательно то, что наибольшее развитие Днепр, а вместе с ним и водный транспорт, получили в 1880-х годах. Сейчас в речном порте Днепра есть семь пассажирских причалов общей длиной 164 м. Здесь принимаются пассажирские суда вместимостью до 700 пассажиров. Территория порта включает два грузовых района. Протяженность причалов – 2250 м.

Современный речной порт Днепра выполняет ряд функций. Здесь осуществляет погрузка и разгрузка судов и автомобильного транспорта портальными и плавучими кранами.

Джерело: obozrevatel.com