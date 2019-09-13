Рекламная кампания Saucony осень-зима 2019/2020: стильные фото



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Ностальгируя по беззаботным временам проведенными в университете, команда Saucony Ukraine посвящает новую рекламную кампанию осень-зима 2019/2020 временам свободы, мечты и дружбы

Ностальгируя по беззаботным временам проведенными в университете, команда Saucony Ukraine посвящает новую рекламную кампанию осень-зима 2019/2020 временам свободы, мечты и дружбы

Осень - старт новых возможностей: можно открыть новую главу в жизни, пойти на учебу или работу, найти время для спорта, познать себя и воплотить мечты. Главное - не бояться пробовать.

Компания Saucony предлагает встречать карамельную осень в ярких моделях кроссовок. В новую коллекцию Originals осень-зима 2019/2020 вошли традиционные модели Jazz Original, Jazz Vintage, Jazz Low Pro, Shadow Original, обновленные модели Azura для мужчин и женщин, а также новые кроссовки Grid Web и Aya.

Saucony Grid Web - модель 2000-х годов, которая обрела новую жизнь в этом сезоне. Главной стилистической особенностью модели является сочетание различных текстур, цветов и материалов, а также наличие массивной подошвы. Saucony Grid Web представлены в двух цветах в мужской линейке.

Модель Aya - впервые появилась в 1994 году, как легкая и очень гибкая обувь с удобной шнуровкой, предназначенная для спортсменов. В 2019 году модель была трансформирована в повседневную обувь, не потеряв своей главной «изюминки» - легкости.

Кроссовки Aya представленны в мужской и женской линейках. Новая коллекция Saucony Originals уже доступна в сети магазинов Arena.

Джерело: vogue.ua