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    Большие и маленькие, лохматые и не очень: выставка собак в Ивано-Франковске

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    Большие и маленькие, лохматые и не очень: выставка собак в Ивано-Франковске
    facebook.com/ruslan.martsinkiv

    О четвероногих в соцсети рассказал городской голова Руслан Марцинкив

    «Большие и маленькие, лохматые и не слишком. И каждый из них имеет свой характер. Сегодня посетил выставку собак, которая состоялась на стадионе «Горка». Говорят организаторы, что за 20 лет я стал первым мэром, который к ним наведался », - говорится в заметке.

    В выставке приняли участие ориентировочно 120 собачек. Самому старшему - 12 лет, а младшему - 3 месяца.

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    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv
    facebook.com/ruslan.martsinkiv

    «Очень милое и атмосферное мероприятие, после которого очень хочется завести и себе такого лучшего друга», - добавил мэр.

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