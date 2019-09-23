Большие и маленькие, лохматые и не очень: выставка собак в Ивано-Франковске
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О четвероногих в соцсети рассказал городской голова Руслан Марцинкив
«Большие и маленькие, лохматые и не слишком. И каждый из них имеет свой характер. Сегодня посетил выставку собак, которая состоялась на стадионе «Горка». Говорят организаторы, что за 20 лет я стал первым мэром, который к ним наведался », - говорится в заметке.
В выставке приняли участие ориентировочно 120 собачек. Самому старшему - 12 лет, а младшему - 3 месяца.
«Очень милое и атмосферное мероприятие, после которого очень хочется завести и себе такого лучшего друга», - добавил мэр.