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    Фото

    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа

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    Джеймс Кервин - Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Джеймс Кервин

    Британский фотограф Джеймс Кервин решил рискнуть и в прошлом году отправился в путешествие по рушащимся курортам непризнанной Абхазии, дабы запечатлеть архитектуру абхазского «портала в никуда»

    Между Черным морем и Кавказскими горами находится грузинская территория, временно (с начала 1990-х годов) неконтролируемая грузинским правительством. Когда-то Абхазия входила, на правах автономии, в состав Социалистической Грузии, и здесь проводила лето советская элита. Они приезжали сюда пару недель каждый год, чему, конечно, благоприятствовал приятный и мягкий субтропический климат региона.

    Западная Грузия и Абхазия когда-то были застроенными удивительно красивыми зданиями санаториев, гостиниц, летними концертными площадками, театрами и набережными, где московский бомонд «при деньгах» щедро тратил эти свои деньги.

    Британский фотограф Джеймс Кервин решил рискнуть и в прошлом году отправился в путешествие по рушащимся курортам непризнанной Абхазии, дабы запечатлеть архитектуру абхазского «портала в никуда», т.е. территорию, где прошлое превратилось в труху, а будущего пока не намечается. Впрочем, единственное, что может радовать в такой ситуации, это красота естественной деструкции, архитектурный декаданс, который под действием сил времени, человеческой недальновидности и матушки-природы являет перед нами картины необычайно сильные по воздействию и важные с точки зрения информативности.

    Конечно, путешествие гражданина Британии Джемса Кервина не было таким простым, начиная с вопроса легального въезда на непризнанную территорию и заканчивая вопросами транспорта и передвижения по самой Абхазии.

    Как известно, ряд министерств иностранных дел и правительственных организаций, включая в данном случае и Великобританию, не советуют своим гражданам посещать данный регион.

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    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа
    Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа

    Однако Джеймс Кервин – фанат заброшенных мест и сооружений, несмотря на то, что профессиональной съемкой такого плана он занимается недолго, всего четыре года.

    Джерело: boredpanda.com

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