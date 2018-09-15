Саморазрушения Абхазии показали на снимках британского фотографа



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Джеймс Кервин

Британский фотограф Джеймс Кервин решил рискнуть и в прошлом году отправился в путешествие по рушащимся курортам непризнанной Абхазии, дабы запечатлеть архитектуру абхазского «портала в никуда»

Между Черным морем и Кавказскими горами находится грузинская территория, временно (с начала 1990-х годов) неконтролируемая грузинским правительством. Когда-то Абхазия входила, на правах автономии, в состав Социалистической Грузии, и здесь проводила лето советская элита. Они приезжали сюда пару недель каждый год, чему, конечно, благоприятствовал приятный и мягкий субтропический климат региона.

Западная Грузия и Абхазия когда-то были застроенными удивительно красивыми зданиями санаториев, гостиниц, летними концертными площадками, театрами и набережными, где московский бомонд «при деньгах» щедро тратил эти свои деньги.

Британский фотограф Джеймс Кервин решил рискнуть и в прошлом году отправился в путешествие по рушащимся курортам непризнанной Абхазии, дабы запечатлеть архитектуру абхазского «портала в никуда», т.е. территорию, где прошлое превратилось в труху, а будущего пока не намечается. Впрочем, единственное, что может радовать в такой ситуации, это красота естественной деструкции, архитектурный декаданс, который под действием сил времени, человеческой недальновидности и матушки-природы являет перед нами картины необычайно сильные по воздействию и важные с точки зрения информативности.

Конечно, путешествие гражданина Британии Джемса Кервина не было таким простым, начиная с вопроса легального въезда на непризнанную территорию и заканчивая вопросами транспорта и передвижения по самой Абхазии.

Как известно, ряд министерств иностранных дел и правительственных организаций, включая в данном случае и Великобританию, не советуют своим гражданам посещать данный регион.

Однако Джеймс Кервин – фанат заброшенных мест и сооружений, несмотря на то, что профессиональной съемкой такого плана он занимается недолго, всего четыре года.

Джерело: boredpanda.com