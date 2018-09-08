Показали фото невероятного домика с колесами на 18 «квадратов»



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Дом на колесах

Все еще есть люди, которые думают, будто бы дом на колесах не может похвастаться комфортом и удобством?

Дом на колесах – это прекрасный способ сделать любое путешествие действительно незабываемым. Семья из США смогла на деле доказать, что можно очень долго жить в трейлере, ни в чем себя не ущемляя. Мобильное жилище Tiny Heirloom было спроектировано на заказ. Площадь дома на колесах составляет 18 кв. м.

Мобильное жилище обшито кедровым сайдингом и увенчано металлической крышей. В трейлере стильная дверь и девять достаточно больших, по меркам домов на колесах, окон. В глаза также бросается небольшой душ, который расположен снаружи жилья.

Зайдя внутрь дома, первым делом попадаешь на кухню. Она очень просторная – 7,5 кв. м всей площади. Кухня оборудована всем необходимым для готовки и хранения достаточного запаса продовольствия для продолжительного путешествия. Холодильник, морозильная камера, плита, духовка, обеденный стол – здесь есть все, что должно быть в каждом доме.

Сразу за кухней идет гостиная. Здесь есть небольшой раскладной диван, который может использоваться в качестве дополнительного спального места. В санузле – туалет, душ и даже стиральная машина. Над гостиной находится мезонин – спальня с двумя раздельными кроватями.

Подняться к ним можно по лестнице, она занимает мало места и может быть легко убрана прочь за ненадобностью.

Джерело: segodnya.ua