Украинская модель покорила парижский подиум

Манекенщица сделал стремительную карьеру в фэшн-индустрии

31-летняя модель из Украины Ирина Кравченко вышла на подиум Недели моды в Париже, где приняла участие сразу в нескольких показах. Девушка входит в число одних из самых востребованных манекенщиц среди мировых брендов, пишет «Главком». Кравченко участвовала в показах от таких модных домов, как Georges Hobeika, Celia Kritharioti, Alexis

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Ирина Кравченко

Манекенщица сделал стремительную карьеру в фэшн-индустрии

31-летняя модель из Украины Ирина Кравченко вышла на подиум Недели моды в Париже, где приняла участие сразу в нескольких показах. Девушка входит в число одних из самых востребованных манекенщиц среди мировых брендов, пишет «Главком».

Кравченко участвовала в показах от таких модных домов, как Georges Hobeika, Celia Kritharioti, Alexis Mabille и Georges Chakra. Отдельные снимки с этих показов она опубликовала на своей странице в Instagram.

Свою карьеру в модной индустрии она начала в возрасте 23 лет. Вскоре она стала одной из самых успешных украинок, которые представляли новые коллекции именитых Домов моды. В разное время она становилась лицом рекламных кампаний Valentino и Prada, сняться для Vogue Germany, Vogue Italia, Vogue China и украсить обложку Vogue Ukraine. В 2012 году Иру пригласили открывать показ Alexander Wang, и с тех пор она участвовала в показах самых именитых Домов моды.

А сегодня модель выложила на своей странице снимки из новой фотосессии для бренда Rami Kadi: