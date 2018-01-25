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    Украинская модель покорила парижский подиум

    Манекенщица сделал стремительную карьеру в фэшн-индустрии
    31-летняя модель из Украины Ирина Кравченко вышла на подиум Недели моды в Париже, где приняла участие сразу в нескольких показах. Девушка входит в число одних из самых востребованных манекенщиц среди мировых брендов, пишет «Главком». Кравченко участвовала в показах от таких модных домов, как Georges Hobeika, Celia Kritharioti, Alexis
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 16:31
    • Розсилка
    Ирина Кравченко&nbsp;
    Ирина Кравченко 

    Манекенщица сделал стремительную карьеру в фэшн-индустрии

    31-летняя модель из Украины Ирина Кравченко вышла на подиум Недели моды в Париже, где приняла участие сразу в нескольких показах. Девушка входит в число одних из самых востребованных манекенщиц среди мировых брендов, пишет «Главком».

    Кравченко участвовала в показах от таких модных домов, как Georges Hobeika, Celia Kritharioti, Alexis Mabille и Georges Chakra. Отдельные снимки с этих показов она опубликовала на своей странице в Instagram.

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    Украинская модель покорила парижский подиум
    Украинская модель покорила парижский подиум
    Украинская модель покорила парижский подиум
    Украинская модель покорила парижский подиум

    Свою карьеру в модной индустрии она начала в возрасте 23 лет. Вскоре она стала одной из самых успешных украинок, которые представляли новые коллекции именитых Домов моды. В разное время она становилась лицом рекламных кампаний Valentino и Prada, сняться для Vogue Germany, Vogue Italia, Vogue China и украсить обложку Vogue Ukraine. В 2012 году Иру пригласили открывать показ Alexander Wang, и с тех пор она участвовала в показах самых именитых Домов моды.

    А сегодня модель выложила на своей странице снимки из новой фотосессии для бренда Rami Kadi:

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