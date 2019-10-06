Щенок Поросенок вдохновляет детей преодолевать их проблемы (фото)



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boredpanda.com

Крошечному щенку пастельных окрасов по кличке Пятачок не повезло с самого начала

Пятачок родился глухим и слепым в доме, в котором было 37 других собак. Ситуация изменилась, когда его взяли на усыновление в прекрасный приемный дом. Сейчас Пятачок живет счастливой жизнью со своим новым владельцем Мелиссой Шапиро.

Странный розовый окрас Пятачка связан с тем, что он является помесью таксы и чихуахуа, оба родителя пятнистого окраса.

Это довольно редкое явление привело к появлению очаровательного розового щенка, однако это состояние связано с врожденными дефектами слуха и зрения, поэтому Пятачок слеп и глух.

Заботиться о щенке-инвалиде нелегко, но Шапиро была готова дать ему шанс, по крайней мере, на несколько месяцев, пока он не найдет новый дом. Однако, это не заняло много времени, пара стала абсолютно неразлучной, что заставило Шапиро в конечном итоге усыновить крошечного щенка.

«Это было сложное решение. У меня много работы, а о Поросенке надо было заботится, как о маленьком ребенке-инвалиде. Но он такой милый, мы не могли его отдать в тот момент», - сказала Шапиро.

Теперь Пятачку нравится его новая жизнь, о нем заботятся, и он окружен другими собаками, однако его новая мама говорит, что ему нужно время, чтобы приспособиться. «Он был так взволнован, что постоянно кричал. Я не могла выйти из дома в первый месяц», - сказала Шапиро.

Но история Пятачка не заканчивается на этом. С помощью учителя третьего класса в Плейнвилле, штат Массачусетс, Поросенок теперь вдохновляет детей преодолевать их разногласия и возникающие проблемы.

Когда дома возникают проблемы, учителя спрашивают детей: «Что бы сделал Пятачок?». Эта инициатива превратилась в программу, которую сейчас используют другие школы по всему миру.

Джерело: boredpanda.com