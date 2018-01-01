Скандал на женском конкурсе красоты в Казахстане. Финалистом стал парень

Таким образом молодой человек бросил вызов однотипным стандартам красоты

22-летний житель Алма-Аты Илай Дягилев оказался среди финалисток женского конкурса красоты Казахстана. Он выдавал себя за вымышленную девушку Арину Алиеву, тщательно переодеваясь и нанося макияж. Получив высокие оценки от жюри и путевку в финал – он признался, что является мужчиной. «Я дошел до финала и когда понял, что все зашло



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Арина Алиева

Таким образом молодой человек бросил вызов однотипным стандартам красоты

22-летний житель Алма-Аты Илай Дягилев оказался среди финалисток женского конкурса красоты Казахстана. Он выдавал себя за вымышленную девушку Арину Алиеву, тщательно переодеваясь и нанося макияж. Получив высокие оценки от жюри и путевку в финал – он признался, что является мужчиной.

«Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал», — рассказывает предприимчивый парень.

Разу после этого парня дисквалифицировали и отдали его место другой участнице. Сам парень широко прославился после этого поступка и его фотографии облетели прессу в разных странах.

«Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — объясняет свою позицию Илай.

Джерело: Факти