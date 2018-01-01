  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Скандал на женском конкурсе красоты в Казахстане. Финалистом стал парень

    Таким образом молодой человек бросил вызов однотипным стандартам красоты
    22-летний житель Алма-Аты Илай Дягилев оказался среди финалисток женского конкурса красоты Казахстана. Он выдавал себя за вымышленную девушку Арину Алиеву, тщательно переодеваясь и нанося макияж. Получив высокие оценки от жюри и путевку в финал – он признался, что является мужчиной. «Я дошел до финала и когда понял, что все зашло
    • Сьогодні, 20:31
    • Розсилка
    Арина Алиева
    Арина Алиева

    Таким образом молодой человек бросил вызов однотипным стандартам красоты

    22-летний житель Алма-Аты Илай Дягилев оказался среди финалисток женского конкурса красоты Казахстана. Он выдавал себя за вымышленную девушку Арину Алиеву, тщательно переодеваясь и нанося макияж. Получив высокие оценки от жюри и путевку в финал – он признался, что является мужчиной.

    «Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал», — рассказывает предприимчивый парень.

    Разу после этого парня дисквалифицировали и отдали его место другой участнице. Сам парень широко прославился после этого поступка и его фотографии облетели прессу в разных странах.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Скандал на женском конкурсе красоты в Казахстане. Финалистом стал парень
    Скандал на женском конкурсе красоты в Казахстане. Финалистом стал парень
    Скандал на женском конкурсе красоты в Казахстане. Финалистом стал парень
    Скандал на женском конкурсе красоты в Казахстане. Финалистом стал парень

    «Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — объясняет свою позицию Илай.

    Джерело: Факти

    Читайте також
    скандал мода и красота модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ