Телезвезда Кайли Дженнер впервые стала мамой

Знаменитая модель несколько дней скрывалоа новость о пополнении в семье

Младшая сестра Ким Кардашьян, 20-летняя Кайли Дженнер впервые стала мамой. Отцом ребенка стал ее возлюбленный рэпер Трэвис Скотт, который с ней не женат. О радостном событии Дженнер сообщила сама спустя три дня после появления ребенка на свет. Кайли написала миллионам своих поклонников в соцсетях целое послание, в котором сообщила, что стала



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Кайли Дженнер

Знаменитая модель несколько дней скрывалоа новость о пополнении в семье

Младшая сестра Ким Кардашьян, 20-летняя Кайли Дженнер впервые стала мамой. Отцом ребенка стал ее возлюбленный рэпер Трэвис Скотт, который с ней не женат. О радостном событии Дженнер сообщила сама спустя три дня после появления ребенка на свет.

Кайли написала миллионам своих поклонников в соцсетях целое послание, в котором сообщила, что стала матерью 1 февраля. Она также извинилась за то, что ничего не рассказывала о своей беременности. Дженнер утверждает, что не преследовала никаких корыстных целей (поговаривали, что она намерена продать за большие деньги одному из глянцевых журналов свою историю и первые фотографии первенца). Также в этом не было и капли снобизма.

Слухи о том, что она ждет ребенка, появились в сентябре прошлого года. Однако продолжительное время никто из семейства Кардашьян не подтверждал эту информацию. «Я понимала, что малыш все чувствует, поэтому сознательно избегала назойливого внимания прессы и папарацци», — объясняет Кали свое скрытное поведение.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 4 Лют 2018 р. о 12:27 PST

По данным прессы, Кайли Дженнер родила девочку. Имя ребенка пока не сообщается.

Джерело: Ивона