  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Телезвезда Кайли Дженнер впервые стала мамой

    Знаменитая модель несколько дней скрывалоа новость о пополнении в семье
    Младшая сестра Ким Кардашьян, 20-летняя Кайли Дженнер впервые стала мамой. Отцом ребенка стал ее возлюбленный рэпер Трэвис Скотт, который с ней не женат. О радостном событии Дженнер сообщила сама спустя три дня после появления ребенка на свет. Кайли написала миллионам своих поклонников в соцсетях целое послание, в котором сообщила, что стала
    • Сьогодні, 11:15
    • Розсилка
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер

    Знаменитая модель несколько дней скрывалоа новость о пополнении в семье

    Младшая сестра Ким Кардашьян, 20-летняя Кайли Дженнер впервые стала мамой. Отцом ребенка стал ее возлюбленный рэпер Трэвис Скотт, который с ней не женат. О радостном событии Дженнер сообщила сама спустя три дня после появления ребенка на свет.

    Кайли написала миллионам своих поклонников в соцсетях целое послание, в котором сообщила, что стала матерью 1 февраля. Она также извинилась за то, что ничего не рассказывала о своей беременности. Дженнер утверждает, что не преследовала никаких корыстных целей (поговаривали, что она намерена продать за большие деньги одному из глянцевых журналов свою историю и первые фотографии первенца). Также в этом не было и капли снобизма.

    Слухи о том, что она ждет ребенка, появились в сентябре прошлого года. Однако продолжительное время никто из семейства Кардашьян не подтверждал эту информацию. «Я понимала, что малыш все чувствует, поэтому сознательно избегала назойливого внимания прессы и папарацци», — объясняет Кали свое скрытное поведение.

    По данным прессы, Кайли Дженнер родила девочку. Имя ребенка пока не сообщается. 

    Читайте также: Появились первые фото новорожденной дочери Ким Кардашьян.

    Джерело: Ивона

    Читайте також
    дети звезд модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ