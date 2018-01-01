Скандальная картина из одесского музея практически уничтожена из-за решения суда

Промедления в судебном процессе приводят к уничтожению легендарной картины

Классическая картина Караваджо «Поцелуй Иуды», которая в 2008 году была похищена из Одесского музея западного и восточного искусства, была практически уничтожена. Причиной стало ненадлежащее хранение в качестве улики в судебном деле. Об этом рассказал бывший директор музея Владимир Островский. Полотно было возвращено в Украину в 2010



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Караваджо «Поцелуй Иуды»

Промедления в судебном процессе приводят к уничтожению легендарной картины

Классическая картина Караваджо «Поцелуй Иуды», которая в 2008 году была похищена из Одесского музея западного и восточного искусства, была практически уничтожена. Причиной стало ненадлежащее хранение в качестве улики в судебном деле. Об этом рассказал бывший директор музея Владимир Островский.

Полотно было возвращено в Украину в 2010 году. Несмотря на то, что оно нуждалось в реставрации – его оставили в киевском институте реставрации, как вещественное доказательство из-за решения суда. В результате, дело затянулось на годы и за это время полотно практически уже уничтожено.

«Полотно просто умирает. Оно лежит в столичном научно-исследовательском центре реставрации без движения. Реставраторы даже не приступали к делу, потому что суд признал полотно вещественным доказательством, к которому до вынесения приговора притрагиваться нельзя. Но подозреваемых вообще не судят, дело не продвигается уже восемь лет!.. похитителей картины отпустили, меры пресечения у них нет. Они все исчезли. И на последнем заседании суда – два года назад оно было, — судьи спокойно выслушали ответ помощницы о том, что ответчики не явились. И все – суд отложили. На какой срок неизвестно, видимо, ждут, когда появятся похитители», - рассказал бывший директор Одесского музея западного и восточного искусства Владимир Островский.

Островский утверждает, что дальнейшее пребывание картины в упомянутом статусе приведет к ее гибели. Также он отметил, что итальянские специалисты вызывались самостоятельно бесплатно отреставрировать картину. Однако киевские специалисты не приняли такое щедрое предложение.

Искусствовед считает, что полотно Караваджо стало заложником меркантильных интересов руководства национального реставрационного центра и странной судебной коллизии, в результате которой имущество одесского музея не только не возвращено владельцу, но и уничтожается от времени и условий хранения.

Напомним, дело о похищении «Поцелуя Иуды» рассматривается в Подольском райсуде столицы. Дважды его пытались завернуть на дорасследование, но апелляция всякий раз возвращала производство обратно. С 2016 года заседания не проводятся. Сначала их переносили из-за неявки пятерых бандитов, а потом просто перестали назначать. Судебная система, похоже, вынесла смертный приговор шедевру эпохи барокко.

В полиции и суде ситуацию с картиной не комментируют.

Джерело: culturemeter.od.ua