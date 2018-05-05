Сказочная страна тюльпанов: невероятные фото весенних Нидерландов

Каждую весну государство с ветряными мельницами превращается в цветочный рай

Нидерланды занимают мировое первенство по выращиванию и экспорту тюльпанов. Красочные тюльпаны, которые стали символом страны. Ежегодно с начала апреля по середину мая можно наблюдать потрясающее зрелище — целые поля в Нидерландах покрываются тюльпанами, гиацинтами, нарциссами и многими другими цветами. Эти поля занимают огромную территорию



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Нидерланды в тюльпанах

Каждую весну государство с ветряными мельницами превращается в цветочный рай

Нидерланды занимают мировое первенство по выращиванию и экспорту тюльпанов. Красочные тюльпаны, которые стали символом страны. Ежегодно с начала апреля по середину мая можно наблюдать потрясающее зрелище — целые поля в Нидерландах покрываются тюльпанами, гиацинтами, нарциссами и многими другими цветами.

Эти поля занимают огромную территорию — не меньше 30 квадратных километров — вдоль морского берега между городом Харлемом на севере и курортом Нурвейком на юге. Восточную границу цветочного царства образуют поселки Беннеброк, Хиллегом, Лиссе и Сассенхайм. Популярное туристическое развлечение — катание на велосипедах по дорожкам между полями.

В этом году тема в национальном парке Кекенхоф – «Цветочный романс». Сады и павильоны показывают впечатляющую коллекцию не только тюльпанов, но также гиацинтов, нарциссов, орхидей, роз, ирисов, лилий и многих других цветов.

По неофициальной информации, в Нидерландах растет более 1500 видов цветов. Ежегодно их число пополняется новыми, так как фермеры смело экспериментируют и занимаются выведением новых видов тюльпанов. Не удивительно, что все жители страны засаживают свои дворы цветами, а разноцветные поля не могут не очаровать.

Сам парк Кекенхоф является одним из крупнейших цветочных садов в мире, где каждый год высаживается около 7 млн цветущих луковиц. Сезон цветения тюльпанов обычно завершается 13 мая.

Джерело: 24tv.ua