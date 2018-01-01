Тина Кароль сняла фильм по своему новому альбому «Интонации»

Певица сняла клипы на каждую песню из своей последней пластинки

Популярная украинская певица Тина Кароль планирует выпустить видео-версию своего нового мультиплатинового альбома «Интонации». Премьера проекта состоится 8 марта, пишет «Главком». Первая часть визуального альбома будет включать интервью с артисткой. А вторая – клипы на все песни с этой пластинки. При этом все

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Тина Кароль

Певица сняла клипы на каждую песню из своей последней пластинки

Популярная украинская певица Тина Кароль планирует выпустить видео-версию своего нового мультиплатинового альбома «Интонации». Премьера проекта состоится 8 марта, пишет «Главком».

Первая часть визуального альбома будет включать интервью с артисткой. А вторая – клипы на все песни с этой пластинки. При этом все музыкальные видео объединены единой концепцией и сюжетом, который рассказывает целостную историю всей музыкальной пластинки.

Как отмечает пресс-служба певицы, авторы этого видео-альбома раскрыли портрет, как самой личности певицы, так и философию ее альбома «Интонации». В качестве анонса этой премьеры, Кароль опубликовала в своем Instagram фотографии со съемок, стилизованных под palaroid-снимки.

Съемки фильма проходили в Киевской оранжерее, Национальном львовском Оперном театре и литературно-мемориальном музее-квартире Павла Тычины. Для съемок фильма певица выбрала наряды от украинских брендов, таких как Dafna May, Elena Reva, The Flow, Lake Studio, Elena Burba, Gasanova, Ruslan Baginskiy.

Альбом Тины Кароль «Интонации» вышел в августе прошлого года. Он получил статус мультиплатинового всего за два месяца. Его прослушало более двух миллионов интернет-подписчиков на стримминг-платформах Apple Music и Google Play.

После этого она отправилась во всеукраинский тур в поддержку этого альбома. В его рамках певица выступила в 35 городах Украины, дав более 70 концертов.