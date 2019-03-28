УФ-портреты показали, как солнечный свет повреждает кожу



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boredpanda.com

Французский фотограф Пьер-Луи Феррер выпустил уникальную серию снимков, показывающих повреждения кожи, вызванные воздействием ультрафиолетовых лучей

Серия, названная Raw, и включающая в себя 20 портретов и фотографий разных частей тела крупным планом, была отснята специальным оборудованием.

«Каждая модель предоставляет зрителю интимный взгляд на свою собственную сущность, которую она он даже не может воспринимать сама, — сказал Феррер в интервью SWNS о своем проекте. — Эти отношения близости и доверия противоположны нашему обществу, где селфи и социальные сети проецируют идиллическое видение нашей жизни. Я рад возможности видеть за пределами видимого».

Фотографии показывают на телах моделей пятна различных форм, которые обычно не видно невооруженным взглядом. По данным Американского онкологического общества, воздействие ультрафиолетового излучения является одним из основных факторов риска для большинства видов рака кожи.

Солнечный свет является основным источником ультрафиолетовых лучей, за негативное воздействие также ответственны и лампы в соляриях. У людей, которые подвергаются длительному воздействию ультрафиолета, выше риск развития рака кожи. Хотя ультрафиолетовые лучи составляют лишь небольшую часть солнечных лучей, они — основная причина вредного воздействия солнца на кожу.

УФ-лучи старят клетки эпителия и могут повредить их ДНК, что может способствовать развитию рака кожи.

По данным Американского онкологического общества, солнечные ожоги и загар — лишь краткосрочные результаты воздействия ультрафиолета. Длительное воздействие может вызвать преждевременное старение, морщины, потерю эластичности, темные пятна и предраковые изменения кожи, такие как сухие шелушащиеся грубые пятна.

«Эта серия снимков иллюстрирует физические особенности людей, раскрытые с помощью техники ультрафиолетовой фотографии», — сказал Феррер.

Джерело: boredpanda.com