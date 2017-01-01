Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой

Ная Ривера арестована за драку с мужем.

Ная была задержана в субботу 25 ноября в округе Канава (Западная Виргиния). [READ_MORE] За помощью к полицейским обратился ее муж Район Дорси. В настоящее время актриса находится в отделении полиции. По предварительной информации, драка произошла во время празднования Дня благодарения. О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.



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Ная Ривера арестована за драку с мужем.

Ная была задержана в субботу 25 ноября в округе Канава (Западная Виргиния).

За помощью к полицейским обратился ее муж Район Дорси. В настоящее время актриса находится в отделении полиции. По предварительной информации, драка произошла во время празднования Дня благодарения. О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.

«Американская актриса Ная Ривера оказалась под арестом из-за неприятного инцидента с домашним насилием. Звезду сериала "Хор" задержали в субботу вечером в округе Канава, что в Западной Виргинии. В полицию обратился ее муж Райан Дорси», - рассказал инсайдер.

Год назад пара решила развестись, однако, по данным источников, близких к паре, в прошлом месяце Ная и Райан забрали заявление о разводе и решили начать все сначала.

Джерело: Hello!