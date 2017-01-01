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    Шоу-біз

    Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой

    Ная Ривера арестована за драку с мужем.
     Ная была задержана в субботу 25 ноября в округе Канава (Западная Виргиния). [READ_MORE] За помощью к полицейским обратился ее муж Район Дорси. В настоящее время актриса находится в отделении полиции. По предварительной информации, драка произошла во время празднования Дня благодарения. О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.
    • Вчора, 18:41
    • Розсилка

    Ная Ривера арестована за драку с мужем.

     Ная была задержана в субботу 25 ноября в округе Канава (Западная Виргиния).

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    За помощью к полицейским обратился ее муж Район Дорси. В настоящее время актриса находится в отделении полиции. По предварительной информации, драка произошла во время празднования Дня благодарения. О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.

    «Американская актриса Ная Ривера оказалась под арестом из-за неприятного инцидента с домашним насилием. Звезду сериала "Хор" задержали в субботу вечером в округе Канава, что в Западной Виргинии. В полицию обратился ее муж Райан Дорси», - рассказал инсайдер. 

    Год назад пара решила развестись, однако, по данным источников, близких к паре, в прошлом месяце Ная и Райан забрали заявление о разводе и решили начать все сначала.

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    Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой
    Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой
    Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой
    Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой
    Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой
    Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой
    Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой
    Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой
    Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой
    Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой
    Звезда сериала «Лузеры» оказалась за решеткой

    Джерело: Hello!

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