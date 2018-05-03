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    Джамала с семьей отправилась в Карпаты и выложила трогательные фото

    Артистка с мужем наслаждается отдыхом в горах
    Популярная украинская певица Джамала, которая завершила работу в музыкальном телешоу «Голос країни», вместе с супругом отправилась в Карпаты. Фото со своей поездки она выложила в Instagram. После рождения сына Эмира жизнь Джамалы кардинально изменилось. Звезда теперь больше времени уделяет семье, но не забывает и о карьере. Несмотря на
    • Сьогодні, 18:28
    • Розсилка
    Джамала
    Джамала

    Артистка с мужем наслаждается отдыхом в горах

    Популярная украинская певица Джамала, которая завершила работу в музыкальном телешоу «Голос країни», вместе с супругом отправилась в Карпаты. Фото со своей поездки она выложила в Instagram.

    После рождения сына Эмира жизнь Джамалы кардинально изменилось. Звезда теперь больше времени уделяет семье, но не забывает и о карьере. Несмотря на насыщенный рабочий график Джамала выделила время для путешествия, выбрав живописные Карпаты.

    На кадрах, опубликованных в социальной сети, видно, что певица поехала на отдых в сопровождении своего мужа Бекира Сулейманова. Влюбленная пара наслаждалась горными пейзажами и посещала памятные места Прикарпатья. В частности, Джамала и ее муж побывали на скалах Довбуша и полюбовались красотой известного водопада Пробой в Яремче.

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    Джамала с семьей отправилась в Карпаты и выложила трогательные фото
    Джамала с семьей отправилась в Карпаты и выложила трогательные фото
    Джамала с семьей отправилась в Карпаты и выложила трогательные фото

    Согласно снимкам, отдых в Карпатах нравится звездным супругам. Певица счастливо позирует с Бекиром Сулеймановым и наслаждается прогулкой по лесу и солнечными лучами в горах.

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    Джерело: 24 канал

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