Джамала с семьей отправилась в Карпаты и выложила трогательные фото

Артистка с мужем наслаждается отдыхом в горах

Популярная украинская певица Джамала, которая завершила работу в музыкальном телешоу «Голос країни», вместе с супругом отправилась в Карпаты. Фото со своей поездки она выложила в Instagram. После рождения сына Эмира жизнь Джамалы кардинально изменилось. Звезда теперь больше времени уделяет семье, но не забывает и о карьере. Несмотря на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джамала

Артистка с мужем наслаждается отдыхом в горах

Популярная украинская певица Джамала, которая завершила работу в музыкальном телешоу «Голос країни», вместе с супругом отправилась в Карпаты. Фото со своей поездки она выложила в Instagram.

После рождения сына Эмира жизнь Джамалы кардинально изменилось. Звезда теперь больше времени уделяет семье, но не забывает и о карьере. Несмотря на насыщенный рабочий график Джамала выделила время для путешествия, выбрав живописные Карпаты.

На кадрах, опубликованных в социальной сети, видно, что певица поехала на отдых в сопровождении своего мужа Бекира Сулейманова. Влюбленная пара наслаждалась горными пейзажами и посещала памятные места Прикарпатья. В частности, Джамала и ее муж побывали на скалах Довбуша и полюбовались красотой известного водопада Пробой в Яремче.

Согласно снимкам, отдых в Карпатах нравится звездным супругам. Певица счастливо позирует с Бекиром Сулеймановым и наслаждается прогулкой по лесу и солнечными лучами в горах.

Джерело: 24 канал