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    В сети высмеяли джинсы-стринги за 4 тыс грн

    Откровенные штаны вызвали бурю эмоций среди пользователей соцсети
    На улице стало гораздно теплее и fashion-дизайнеры предлагают модникам потихоньку сбрасывать с себя лишнюю одежду. Модный бренд Carmar также представил летнюю новинку, которая вызвала настоящий резонанс среди интернет-пользователей. Новая модель джинсов Extreme Cut Out поразила своей откровенностью и ценой. [GALLERY_BLOCK] Особенность
    • Сьогодні, 16:01
    • Розсилка

    Откровенные штаны вызвали бурю эмоций среди пользователей соцсети

    На улице стало гораздно теплее и fashion-дизайнеры предлагают модникам потихоньку сбрасывать с себя лишнюю одежду.

    Модный бренд Carmar также представил летнюю новинку, которая вызвала настоящий резонанс среди интернет-пользователей.

    Новая модель джинсов Extreme Cut Out поразила своей откровенностью и ценой.

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    В сети высмеяли джинсы-стринги за 4 тыс грн
    В сети высмеяли джинсы-стринги за 4 тыс грн
    В сети высмеяли джинсы-стринги за 4 тыс грн

    Особенность модной новинки в том, что джинсы являются полностью вырезанными и, можно сказать, что даже не являются джинсами, а всего лишь кусочками джинсовой ткани, имитирующей штаны.

    Большая часть пользователей соцсетей сравнила fashion-новинку с обычными стрингами. Конечно, в таких штанах жарко не будет в летний злой, но в тоже время, мало кто готов отдать за джинсы $168, которые ты сможешь носить только на даче или дома.

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