Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото



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Vans и музей Ван Гога в Амстердаме

Популярный бренд Vans создал совместную коллекцию одежды вместе с музеем Винсента Ван Гога в Амстердаме

«Если вам лень ходить в картинную галерею, носите ее с собой» – подумал креативный директор Vans и разместил работы Винсента Ван Гога на футболках, кепках, рюкзаках и классических моделях обуви Vans Sk8-Hi и Authentic. Коллекция была создана при поддержке музея Ван Гога в Амстердаме.

В дизайне коллекции Vans x Van Gogh Museum использовали одни из самых узнаваемых работ художника: «Подсолнухи», «Цвет миндаля», «Старый виноградник и крестьянка» – и, конечно же, автопортреты. К каждой вещи прикреплен ярлычок с информацией о картине.

«Благодаря нашему сотрудничеству, сочетанию безупречного стиля Ван Гога и не менее безупречного стиля Vans, работы художника станут ближе к миру вне галереи», – рассказывает Ариана Донсельман, управляющий директор музея. Кроме того, музей получит часть прибыли от продаж на сохранение наследия художника.

Первый дроп поступит в продажу 3 августа.

Вещи из коллекции Vans x Van Gogh Museum можно будет купить в официальных брендовых офлайн- и онлайн-магазинах, в музее Ван Гога и на его официальном сайте, а также в нескольких магазинах, с которыми сотрудничают Vans.

Джерело: boredpanda.com