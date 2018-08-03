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    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото

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    Vans и музей Ван Гога в Амстердаме - Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans и музей Ван Гога в Амстердаме

    Популярный бренд Vans создал совместную коллекцию одежды вместе с музеем Винсента Ван Гога в Амстердаме

    «Если вам лень ходить в картинную галерею, носите ее с собой» – подумал креативный директор Vans и разместил работы Винсента Ван Гога на футболках, кепках, рюкзаках и классических моделях обуви Vans Sk8-Hi и Authentic. Коллекция была создана при поддержке музея Ван Гога в Амстердаме.

    В дизайне коллекции Vans x Van Gogh Museum использовали одни из самых узнаваемых работ художника: «Подсолнухи», «Цвет миндаля», «Старый виноградник и крестьянка» – и, конечно же, автопортреты. К каждой вещи прикреплен ярлычок с информацией о картине.

    «Благодаря нашему сотрудничеству, сочетанию безупречного стиля Ван Гога и не менее безупречного стиля Vans, работы художника станут ближе к миру вне галереи», – рассказывает Ариана Донсельман, управляющий директор музея. Кроме того, музей получит часть прибыли от продаж на сохранение наследия художника.

    Первый дроп поступит в продажу 3 августа.

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    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото
    Vans выпустил коллекцию в коллаборации с музеем Ван Гога: фото

    Вещи из коллекции Vans x Van Gogh Museum можно будет купить в официальных брендовых офлайн- и онлайн-магазинах, в музее Ван Гога и на его официальном сайте, а также в нескольких магазинах, с которыми сотрудничают Vans.

    Джерело: boredpanda.com

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