Вьетнам: Золотой мост в руках бога



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Золотой мост

Во Вьетнаме на высоте более 1400 метров над уровнем моря открылся пешеходный мост, названный «Золотым»

Неподалеку от одного из крупнейших городов Вьетнама Дананга открыли так называемый «Золотой мост», который представляет собой конструкцию золотого цвета, удерживаемую двумя огромными каменными руками.

Компания TA Landscape Architecture занималась возведением моста. Достопримечательность появилась на территории курорта курорта Ba Na Hills в саду Thien Thai Garden.

Находится он на высоте более 1400 метров над уровнем моря, а длина его достигает 152 метра. При этом каменные руки умышленно состарены, чтобы выглядело, будто они были созданы несколько веков назад. Мост поддерживают еще восемь надежных опор.

Мост расположен вдоль горы Бана в саду Thien Thai Garden на территории популярного курорта Ba Na Hills, обустроенного здесь еще в начале ХХ века. Золотой мост начал пользоваться бешеной популярностью среди туристов с самого момента открытия, а его фото мгновенно разлетелись по соцсетям.

Золотой мост в Дананге является частью государственной программы по привлечению туристов в регион. Достопримечательность облагородили, высадили цветы лобелии и проложили дорожку.

Особенно облюбовали это место влюбленные парочки и молодожены, которые уже устраивают на нем свадебные фотосессии.

Тем временем пользователи уже успели сравнить конструкцию моста с руками Бога, которые словно его убаюкивают.

Джерело: boredpanda.com