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    Владимир Кличко на пляже развлекает супругу и дочку (Фото)

    Знаменитый спортсмен любит проводить время на отдыхе с дочкой
    Легендарный украинский боксер Владимир Кличко проводят отпуск на пляже Барбадоса. Вместе с ним на отдых отправились его гражданская супруга Хейден Пенетьери и их совместная дочь Кайя Евдокия. Пресса отмечает, что в этом семействе обязанности распределяются нетривиально. Так, с ребенком больше времени проводит не мать, а именно отец. Снимки
    • Сьогодні, 13:03
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    Владимир Кличко с дочкой на пляже
    Владимир Кличко с дочкой на пляже

    Знаменитый спортсмен любит проводить время на отдыхе с дочкой

    Легендарный украинский боксер Владимир Кличко проводят отпуск на пляже Барбадоса. Вместе с ним на отдых отправились его гражданская супруга Хейден Пенетьери и их совместная дочь Кайя Евдокия.

    Пресса отмечает, что в этом семействе обязанности распределяются нетривиально. Так, с ребенком больше времени проводит не мать, а именно отец. Снимки показывают, что именно Владимир таскает дочь на руках, играет с ней на берегу, а также закапывает ее в песок.

    О том, что в отношениях 41-летнего боксера и 28-летней Пенетьери царит гармония, свидетельствует хотя бы фото, на котором они целуются.

    Как известно, они обручились еще в 2013 году, а в 2014-м стали родителями первенца. Жениться же официально Пенетьери и Кличко не спешат. Они отмечают, что совместный ребенок и так объединил их прочнее любого брака.

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    Владимир Кличко на пляже развлекает супругу и дочку (Фото)
    Владимир Кличко на пляже развлекает супругу и дочку (Фото)
    Владимир Кличко на пляже развлекает супругу и дочку (Фото)
    Владимир Кличко на пляже развлекает супругу и дочку (Фото)
    Владимир Кличко на пляже развлекает супругу и дочку (Фото)
    Владимир Кличко на пляже развлекает супругу и дочку (Фото)
    Владимир Кличко на пляже развлекает супругу и дочку (Фото)
    Владимир Кличко на пляже развлекает супругу и дочку (Фото)
    Владимир Кличко на пляже развлекает супругу и дочку (Фото)
    Владимир Кличко на пляже развлекает супругу и дочку (Фото)

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    Джерело: Табло ID

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