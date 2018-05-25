Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@nao1738

Фигурки поражают как своими размерами, так и реалистичностью

Япония славится культурой невероятно правдоподобных копий еды из пластика. Именно в Японии в 1917 году появились первые муляжи еды для витрин ресторанов, которые со временем эволюционировали в мини-модели блюд. Сегодня японские миниатюры еды стали частью современного искусства миниатюр.

Героиня Instagram-профиля nao1738 выводит и так непростое ремесло на новый уровень. Девушка лепит из полимерной глины крошечные и невероятно реалистичные фигурки продуктов — например, помидоров и спаржи, булочек, яичницы и пиццы.

По отдельности они иногда превращаются в подвески и серьги, но в основном служат частью целых обеденных композиций кукольного размера. Для того, что бы пользователи сети могли понять масштаб, создательница фотографирует свои работы рядом с кончиками пальцев — и эффект не может не впечатлять. Ее кулинарные скульптуры завоевали популярность уже почти в 55 тыс. человек.

Популярность этому направлению также добавил канал Miniature Space на YouTube, который появился в 2014 году и сегодня имеет 1,7 млн подписчиков. Канал снимает видео процесса приготовления микроскопических порций еды на кухне соответствующего размера, и люди обожают их смотреть. Сейчас у Miniature Space много последователей, как в формате видео, так и фото.

Джерело: pogliad.ua