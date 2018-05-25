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    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами

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    <p>@nao1738</p> - Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами

    @nao1738

    Фигурки поражают как своими размерами, так и реалистичностью

    Япония славится культурой невероятно правдоподобных копий еды из пластика. Именно в Японии в 1917 году появились первые муляжи еды для витрин ресторанов, которые со временем эволюционировали в мини-модели блюд. Сегодня японские миниатюры еды стали частью современного искусства миниатюр.

    Героиня Instagram-профиля nao1738 выводит и так непростое ремесло на новый уровень. Девушка лепит из полимерной глины крошечные и невероятно реалистичные фигурки продуктов — например, помидоров и спаржи, булочек, яичницы и пиццы.

    По отдельности они иногда превращаются в подвески и серьги, но в основном служат частью целых обеденных композиций кукольного размера. Для того, что бы пользователи сети могли понять масштаб, создательница фотографирует свои работы рядом с кончиками пальцев — и эффект не может не впечатлять. Ее кулинарные скульптуры завоевали популярность уже почти в 55 тыс. человек.

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    на весь екран згорнути
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами
    Японская художница поразила сеть миниатюрными кулинарными шедеврами

    Популярность этому направлению также добавил канал Miniature Space на YouTube, который появился в 2014 году и сегодня имеет 1,7 млн подписчиков. Канал снимает видео процесса приготовления микроскопических порций еды на кухне соответствующего размера, и люди обожают их смотреть. Сейчас у Miniature Space много последователей, как в формате видео, так и фото.

    Джерело: pogliad.ua

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