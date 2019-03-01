Забавные и добрые: картины художника-самоучки, так похожие на кадры из старых мультфильмов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ну вот он и первый день весны. Кто-то скажет: «Ну наконец-то», а кто-то тихонько взгрустнет, вспоминая веселые зимние забавы.

В этот день так хочется подарить всем читателям хорошее настроение, предложив посмотреть юмористическую подборку работ художника-самоучки Андрея Репникова, которые еще раз напомнят о чудесном времени ушедшей зимней поры и непременно вызовут добрую улыбку.

Серия забавных картин художника «Колбаскин и другие» наиболее популярна у зрителей из всех его творческих работ. Эти произведения пронизаны философским, ироничным, романтическим и юмористическим смыслом. И невзирая на их простоту и комизм, картины мастера цепляют добротой и наивностью. Иногда кажется, что смотришь кадры из старых добрых мультфильмов.



На своих стилизованных примитивных картинах художник создал целый маленький мир и его жителей - чудаков и фантазеров, немножечко наивных и смешных, которые живут своей жизнью, и к которым художник относится с особым трепетом.







Джерело: Культурология